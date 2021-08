Leto to na týždeň zabalí. Spamätá sa počasie aspoň na jeho konci?

Prichádza týždeň, keď počasie bude viac jesenné než letné. S horúčavami už nepočítajte. Zmení sa to aspoň koncom augusta?

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom na týždeň s končiacim sa augustom.

Prichádza ochladenie, ktoré bude mať dlhší charakter.

„Posledné tri týždne je počasie striedavé. Je to vidieť aj na výsledkoch meteorologických meraní,“ hovorí klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. Stalo sa, že meteorológovia nezaznamenali ani letný deň.

Kratšie dni spolu s prúdením studeného vzduchu spôsobujú výraznejšie ochladenie. Uplynulý pracovný týždeň bol podľa Faška akýmsi pozdravom jesene. Naznačovala to aj ranná oblačnosť, ktorá dlhšie bránila tomu, aby svietilo slnko. Ochladenie sa neprejavilo len v poklese maximálnych, ale aj minimálnych denných teplôt.

„V utorok ráno veľa meteorologických staníc zaznamenalo minimálnu teplotu vzduchu nižšiu ako 10 stupňov. Napríklad v utorok v Rabči či v Lome nad Rimavicou. V stredu klesla teplota vzduchu v Podbanskom na 3,8, v Tatranskej Javorine bolo 4,8 a v Červenom Kláštore namerali 5 stupňov. Vo štvrtok ráno bolo ešte viac miest, kde klesla teplota pod 5 stupňov, napríklad už aj v Poprade,“ vymenúva Faško. Práve v Poprade zaznamenali vo štvrtok druhú najnižšiu minimálnu teplotu pre 19. august, a to 4,9 stupňa. Rekord pre tento deň padol v Poprade v roku 1993. Vtedy namerali 3,4 stupňa.

Podľa klimatológa sa dalo očakávať, že august už nebude taký horúci. „V našich klimatických podmienkach nie je štandardné, aby mimoriadne teplé počasie vydržalo až tri mesiace,“ dodáva. Pokles teplôt bude v nasledujúcom týždni ešte výraznejší. „Bude problém, aby sme tu mali letný deň s teplotou 25 a viac stupňov. Na najchladnejších miestach nebude ani 15 stupňov,“ podotýka klimatológ.

Obozretní by mali byť aj turisti, ktorí sa chcú vydať vysoko do hôr. Teploty sa tam môžu pohybovať okolo nuly. „Môže tam padať dážď so snehom alebo sneh. Hroziť môže pošmyknutie,“ upozorňuje Faško. Na Lomnickom štíte majú byť od stredy mínusové teploty. Prechodne môže mrznúť aj vo vysokohorských tatranských sedlách.

S príchodom studeného frontu budú spojené búrky. Front bude prechádzať celým územím Slovenska, môžu sa teda vyskytnúť kdekoľvek. „Pri výmene vzduchových hmôt, ktoré majú odlišné vlastnosti, môžu byť veľmi silné. To sa naposledy stalo v noci z pondelka na utorok. Teraz sa to môže zopakovať,“ vystríha Faško. Počas ďalších dní bude mať počasie jesenný charakter s množstvom oblačnosti a so studeným vetrom.

Studená posledná tretina augusta zrejme ovplyvní počasie aj v septembri. „Prírodné prostredie vychladne. Ak sa aj oteplí, zemských povrch bude chladný. V niektorých dňoch sa preto môžu objaviť hmly alebo nízka inverzná oblačnosť typické pre jeseň, ktoré budú brániť slnečnému svitu. Zníži sa tak šanca, aby sa vzduch oteplil na príjemnejšie teploty,“ načrtáva Faško. Závisí to však od toho, ako dlho hmla či inverzia dopoludnia vydržia a kedy sa rozpadnú.