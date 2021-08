Pre pápeža pripravujú pole

Pri Bazilike Sedembolestnej panny Márie v Šaštíne-Strážach vládne stavebný ruch. Jej okolie musí byť upravené ešte pred príchodom pápeža Františka. Veriacich z celého Slovenska pozdraví 15. septembra, no už teraz kvôli bezpečnosti monitorujú okolie voľného priestranstva, kde sa má za prítomnosti Svätého Otca konať svätá omša.

Po Matke Tereze a pápežovi Jánovi Pavlovi II. to bude už tretia návšteva významnej osobnosti. Záhorácke mestečko je pápežovou poslednou zastávkou na jeho štvordňovej ceste po Slovensku. Hoci ide o najmenšiu zastávku, očakáva sa tu najviac ľudí. Podľa prvotných odhadov maximálne 350-tisíc návštevníkov. Zatiaľ sa ich zaregistrovalo viac ako 15-tisíc. Počas každoročnej národnej púte prichádza do mesta 20– až 30-tisíc veriacich. V jubilejnom roku 2014 sem pricestovalo 50-tisíc pútnikov.

VIDEO: Primátor mesta Šaštín-Stráže k návšteve pápeža Františka.

„Prvé radostné dojmy sa zmiešali so starosťami, ktoré nás mali čakať,“ hovorí primátor Jaroslav Suchánek o svojich pocitoch, keď sa dozvedel o návšteve z Vatikánu. Nie je však prvou. Pred viac ako štvrťstoročím privítali pápeža Jána Pavla II. Hoci sa vtedy Suchánek národnej púte zúčastnil, organizáciu oboch podujatí porovnať nevie. „Mal som vtedy 16 rokov a ohúril ma dav. Uvádzalo sa, že prišlo okolo 400-tisíc ľudí,“ dodáva.

Mesto rieši najmä stavebné práce okolo baziliky a dve prístupové cesty. V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pripravuje aj záchytné parkoviská pri každom vstupe do mesta.

Náštevu pápeža zabezpečuje eventová agentúra PS:Events na čele s Martinom Královičom. Začínal pri organizácii gospelového festivalu Lumen v Trnave, pokračoval hudobným festivalom Pohoda a podieľal sa aj na príprave národnej púte. Dnes manažuje organizáciu návštevy pápeža a popritom pôsobí ako nočný primátor Bratislavy.

Veľké budovanie

Maximálny počet návštevníkov v Šaštíne-Strážach nestanovil organizátor na základe kapacitných možností mesta. Poradie bolo opačné. „Skôr sa odhadovala účasť na základe predchádzajúcich účastí verejnosti so Svätým Otcom. Na základe toho sme začali dimenzovať všetko potrebné,“ hovorí Královič, odborník na manažment bezpečnosti davu.

Šaštín-Stráže má podľa neho dve špecifiká. „Celé mesto sa uzatvára pre dopravu. Všetky vjazdy sa uzavrú a bude tam regulovaný vstup,“ spresňuje. Na Záhorí bude hlavné podujatie na poli. „V Prešove na vyasfaltovanom parkovisku. Na košickom Luníku IX. majú kombináciu spevnených a nespevnených plôch a v samotnom meste sa pápež stretne s ľuďmi na štadióne – na tribúnach a trávniku,“ opisuje. V Šaštíne-Strážach musia investovať do spevňovania povrchu či dočasných prenosných ciest.

Pole, na ktorom bude pápež slúžiť svätú omšu a kam sa presunie papamobilom po stretnutí s biskupmi v bazilike, je už pokosené. Rástla na ňom pšenica a donedávna aj sója. „V stredu tam už boli geodeti vytyčovať pozície všetkých stavieb. Počas víkendu by sa mali rozbehnúť prípravy. Začiatkom budúceho týždňa tam už bude čulý stavebný ruch,“ približuje Královič.

Pripravovať sa budú aj vstupy do vyhradeného priestoru. Z jednej strany lemuje pole rieka Myjava, pozdĺž ktorej sa tiahne cyklotrasa. Podľa Královiča pribudnú ponad vodný tok dve lávky pre peších. S prácami začnú budúci týždeň. Z druhej strany vybudujú smerom od cesty príjazdové plošiny. Na každom vstupe do areálu budú kontroly aj s detektormi kovov tak, ako to býva na letisku.

Veriaci budú rozdelení do sektorov. Hygienikom to uľahčí trasovanie, ak by sa medzi návševníkmi nachádzala osoba infikovaná novým koronavírusom. Špeciálny sektor bude vyčlenený pre rodiny a tiež ťažko zdravotne postihnutých. K dispozícii tu bude aj asistenčná služba. Celý areál sa kvôli bezpečnosti uzavrie dve hodiny pred začiatkom omše. Veriaci sa sem preto musia dostaviť už pre ôsmou hodinou ráno. Svätá omša je na programe o desiatej, dovtedy je naplánovaný sprievodný program.

Päť prístupových bodov

„Do mesta vedie päť prístupových bodov. Pri každom z nich budú záchytné parkoviská pre osobné autá,“ hovorí Suchánek. Veľkosti parkovacích plôch sú prispôsobené počtu ľudí, ktorý sa z daného smeru očakáva. Ide o dočasné parkoviská na poliach, ktoré môžu využívať po dohode s poľnohospodármi. Zo záchytných parkovísk sa ľudia budú presúvať peši vo vyhradených koridoroch. V závislosti od polohy záchytného parkoviska môže trvať cesta na miesto liturgie od 10 do 35 minút.

Na parkoviskách, ktoré sú najbližšie k miestu liturgie, zaparkujú ťažko zdravotne postihnutí a kňazi. Niekoľko plôch je vyhradených pre autobusy. Čo však s ľuďmi, ktorí majú mobilitu obmedzenú len dočasne a napríklad v dôsledku zranenia chodia s pomocou bariel? Kralovič odporúča individuálne komunikovať s charitatívnou organizáciou Maltézska pomoc Slovensko.

Na mieste konania omše nebudú žiadne predajné stánky. Občerstvenie však bude k dispozícii na konkrétnych záchytných parkoviskách pri všetkých piatich vjazdoch do mesta. Podľa Královiča si však návštevníci môžu vziať so sebou neakoholické nápoje v plastovej nádobe. „Na mieste budú cisterny s pitnou vodou,“ ozrejmuje. Rovnako si so sebou môžu vziať stoličky, ideálne bude, ak budú obsahovať čo najmenej kovu. „Bežne si ľudia so sebou nosia stoličky aj na púť,“ dodáva primátor Suchánek.

Prípravné práce pred bazilikou sa začali už minulý týždeň. Z mestského úradu ich môže primátor skontrolovať do niekoľkých minút. Stačí prejsť cez cestu a už je medzi pracovníkmi, ktorí opravujú najmä cesty a chodníky. Opravy sa dočkajú aj dve prístupové cesty k bazilike. Jedna vedia popri rybníku a druhá od železničnej stanice.

Práce by mali byť hotové niekoľko dní pred príchodom pápeža. Primátor pripomína, že ide o najhistorickejšiu časť mesta. Bazilika je jedinou národnou svätyňou na Slovensku a zaslúži si jednotne upravené okolie. Mesto na to získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 452-tisíc eur. „Z toho 20-tisíc eur pôjde na odškodnenie poľnohospodárov,“ spresňuje. Pre svätú omšu prišli o časť úrody. Sóju museli zožať skôr, ako stihla dozrieť.

Kontroly sa už začali

Rušno je aj na príjazdoch do mesta. „Pripravujeme päť odstavných plôch, konkrétne v smere na Čáry, Borský Mikuláš, Kuklov, Senicu a Skalicu,“ priblížil Dalibor Trebichalský, riaditeľ Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Upravujú alebo budujú nové bezpečné vjazdy na odstavné parkovacie miesta. V blizkosti ciest kosia alebo orezávajú stromy. Ďalšie práce sa týkajú obnovy vodorovného dopravného značenia a doplnenia nových či obnovu pôvodných bezpečnostných prvkov na cestách.

Do konca augusta má byť všetko pripravené. "Finálne dopravné vodorovné značenie priamo v meste urobíme do 10. septembra, pretože najskôr musia prebehnúť práce pred bazilikou a na miestnych komunikáciách. Trebichalský odhaduje, že náklady sa vyšplhajú na 100-tisíc eur.

Do príchodu pápeža chýbajú necelé tri týždne. Už teraz však polícia pravidelne monitoruje záhradkársku osadu medzi bazilikou a poľom, kde sa bude konať svätá omša. „Chodia sem asi dvakrát do týždňa,“ prezradil jeden z majiteľov záhradiek. Ukazoval nám jednu z nehnuteľností, ktorá je na prvý pohľad najvyššia spomedzi okolitých. „Majiteľov upozornili, že na streche sa nesmie nikto zdržiavať. Aj majiteľom ďalšieho domu povedali, že nesmú byť v okne,“ dodal starší muž.

Podľa Královiča ide o štandardný postup polície. „Pred príchodom chránenej osoby sa musí skontrolovať perimeter, v ktorom by sa mohol nachádzať niekto, kto by ju mohol ohroziť. Do toho spadajú aj chatky v záhradkárskej osade,“ poznamenal. Rovnako preverovali aj mestský úrad a pýtali sa, kto bude v čase pápežovej prítomnosti v práci.