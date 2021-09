Lipšic má podozrenie, že ho sleduje SIS. Šeliga to chce riešiť na mimoriadnom výbore

Uviedol to v piatok po tom, ako sa zúčastnil na mimoriadnom rokovaní parlamentného brannobezpečnos­tného výboru.

Sú indície, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic je sledovaný Slovenskou informačnou službou. V tejto súvislosti požiadam listom ešte dnes Mariána Saloňa (Smer, predseda výboru, poznámka TASR), aby zvolal mimoriadny výbor, povedal Šeliga. Podozrenia zo sledovania špeciálneho prokurátora označil za šialené.

Lipšic pred piatkovým rokovaním Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, na ktorý bol prizvaný, naznačil, že ho cestou prenasledovalo auto s neexistujúcimi ‚ešpézetkami‘. „To ja neviem kto. Nebudem to verejne komentovať,“ reagoval Lipšic. Podľa neho by to asi mala riešiť polícia. Námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera povedal, že si o tom nemyslí nič. „Takéto poznatky nemám,“ podotkol.

Na výbore pre obranu bezpečnosť bola diskusia aj o paragrafe 363 Trestného poriadku, ktorý chce koalícia upraviť. Poslanec Šeliga označil za nespravodlivé, že ustanovenie tohto paragrafu sa nebudú môcť vzťahovať na väzobne stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pretože prípad dozoruje krajská prokuratúra, kde sa sťažnosť podáva na generálnu prokuratúru. Šeliga takýto postup označil za nespravodlivý preto, že v inom prípade generálna prokuratúra zrušila obvinenie podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi.

Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina), ktorý odišiel z rokovania výboru pre obranu a bezpečnosť skôr, povedal, že rokovanie nešlo príliš do hĺbky Na výbore sa viedli debaty súvisiace s fungovaním policajného zboru, policajnej inšpekcie, generálnej a špeciálnej prokuratúry. K vyjadreniu špeciálneho prokurátora Lipšica, že za dianím v bezpečnostných zložkách je tajná služba, Pčolinský poznamenal, že „by mal čítať menej konšpiračných časopisov“.