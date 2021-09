Nastal čas na väčšie personálne zmeny v rezorte vnútra, myslí si Kyselica

Hnutie OĽANO po voľbách nechcelo robiť veľké čistky, v zmysle zákona chcelo vymeniť pár kľúčových ľudí, no podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Lukáša Kyselicu sa ukazuje, že to nestačilo, a nastal čas na výraznejšie zmeny. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Dodal tiež, že jedným z riešení aktuálnej situácie v bezpečnostných zložkách bude návrh na rekodifikáciu Trestného poriadku. Rozhovory vyšetrovateľov o koncipovaní uznesení považuje Kyselica za normálne. Poslanec za Smer Richard Takáč nesúhlasí a hovorí o dôkazoch o fungovaní systému tzv. udavačov a o kriminalizácii opozície.

„Vývin nikdy nebude taký ideálny, ako si predstavujete vo svojich snoch, keď nastupujete k moci,“ povedal Kyselica na margo situácie v bezpečnostných zložkách s tým, že to predpokladal. „Keď sa začne robiť, takáto situácia nastane,“ dodal. Pripomenul, že OĽANO po voľbách rešpektovalo zákony, ktoré mohli byť aj narýchlo prijaté ešte pred voľbami, napríklad v súvislosti s menovaním funkcionárov v Policajnom zbore. „OĽANO to rešpektovalo a nerobili sa čistky na vrcholových pozíciách, ktoré každý očakával, že sa po nástupe urobia. A ako vidíme, nastal čas,“ povedal. „Keď máte presadzovať politickú moc, je prirodzené, že keď ste zodpovední za nejaký rezort, máte mať právo si najbližších ľudí do jednotlivých štruktúr menovať,“ vyhlásil s tým, že policajného prezidenta by si mal vyberať minister vnútra. Šéf rezortu Roman Mikulec (OĽANO) má Kyselicovu podporu.

Takáč vidí rozpad právneho štátu v tom, že po parlamentných voľbách prišla kriminalizácia opozície. „Keď hocikto číta uznesenia vychádzajúce na povrch, sú bezprecedentné v demokratickom štáte,“ povedal s tým, že ide o podložené dôkazy.

Podľa Kyselicu je normálne, že sa vyšetrovatelia radia, ako koncipovať uznesenia o začatí trestného stíhania. Majú k dispozícii zmes informácií, preto sa radia, čo z nich vyplýva. Koordinácia tu podľa neho musí byť.

Kyselica si myslí, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v súvislosti s údajným sledovaním svojej osoby Slovenskou informačnou službou (SIS) hovorí na základe overených skutočností. Takáč reagoval, že SIS asi sleduje tých, ktorí porušujú zákon a robia trestnú činnosť, a preto predpokladá, že Lipšic robí trestnú činnosť. Pripomenul, že Lipšic môže byť za kriminalizáciou opozície.

Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár by sa mal ospravedlniť za svoje slová o tzv. čurillovskej mafii, uviedol Kyselica. Sme rodina kritizuje priklonenie sa koaličných partnerov „na jednu stranu“. „Vrcholoví predstavitelia majú možno úplne iné informácie a na základe toho možno predstavitelia OĽANO vydali jednoznačné stanovisko, že sa priklonili na stranu vyšetrovateľov Čurillu,“ reagoval Kyselica. Nemyslí si, že postoj Sme rodina ohrozí boj koalície proti korupcii.

Z pracovnej skupiny vyjde podľa Kyselicu jednoznačne návrh, že treba rekodifikovať Trestný poriadok. „To je alfa a omega, na tom zákone sa už robí,“ skonštatoval s tým, že treba inovovať zastaraný trestný proces.

Takáč si myslí, že ak nejaké výstupy nevyhovujú koalícii, ide robiť zmeny. Pripomenul, že ak sa im nepáči konanie generálneho prokurátora, chcú ho oslabiť a, naopak, posilniť špeciálneho prokurátora.