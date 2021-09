Mičev: Rošáda okolo múzea je politický bluf a ja som na príťaž

Čerstvé odvolanie riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva je pre mnohých prekvapením. On sám to čakal, no že to prišlo tak rýchlo, udivilo aj jeho.

Práve ste sa dozvedeli, že vo funkcii riaditeľa Múzea SNP končíte. Ako k tomu došlo?

Predchádzalo tomu stanovisko ministerstva kultúry, ktoré zavesili na webovú stránku rezortu. Z neho som sa v podstate dozvedel, že som neschopný riadiť múzeum. Pri odvolávaní, teda na osobnom stretnutí s pani ministerkou, mi nič také nepovedala. Takže som z toho trošku prekvapený. Na druhej strane som to čakal.

Tušili ste, že to príde tak skoro?

Keď mi asi pred týždňom oznámili, že mám prísť k pani ministerke, tak som vedel, čo bude nasledovať. Stalo sa to, lebo som nesúhlasil s tým, čo sa deje. Som prekážkou.

Kedy vám z rezortu dali vedieť, že máte prísť?

Minulý týždeň mi prišiel e-mail, ktorým ma pozývali na tento štvrtok. Odpísal som, že nemôžem, lebo máme veľkú medzinárodnú konferenciu. Termín teda zmenili na pondelok o šestnástej.

Stanovisko, ktoré ste spomenuli, že odtiaľ ste sa to dozvedeli, sa kedy dostalo na ich stránku?

Dali to tam hneď, ako som odišiel z ministerstva. Objavilo sa to tam asi tridsať minút potom. Mali to už pripravené.

Ste znechutený?

Myslím si o tom svoje. Celá tá rošáda okolo múzea je jeden politický bluf, ktorý nemajú ako zdôvodniť, a ja som na príťaž.

Povedali vám, kto vás nahradí?

V tom stanovisku je uvedené, že vymenovanie nového riaditeľa bude včas zverejnené. Ja už viem, kto to je, no nemôžem to zatiaľ prezradiť. Sľúbil som mu, že to nepoviem.

Prezradíte aspoň, či je to niekto z Banskej Bystrice?

Ide o človeka zvnútra múzea.

On to ako vníma?

To vám môže povedať on, keď ho oficiálne vymenujú. Jeho pocity veľmi nechcem komentovať, ale určite nie sú dobré. Vždy je však lepšie, keď tam pôjde niekto zvnútra, akoby nám tam dali nejakého politika.

Odísť máte už k 30. septembru. Čo chcete za tých pár dní v múzeu ešte stihnúť?

Tento týždeň máme medzinárodnú konferenciu o nacizme a fašizme, ktorá je pod mojou gesciou. Zúčastňujú sa na nej dvaja profesori zo Sorbonny, jeden z Oxfordu, ďalší z Poľska, Dublinu, nejakí zo Slovenska a Česka. Vznikne z toho aj publikácia.

Aké máte plány s vašou profesionálnou budúcnosťou?

Záleží na tom, čo odo mňa bude potrebovať nový, zatiaľ prechodný riaditeľ.

Viete si teda predstaviť, že by ste po jeho vedením ešte nejakú funkciu v múzeu zastávali?

Nie, neviem, lebo sa to bude celé rozpadať. Na tom sa jednoducho nebudem podieľať. Nenechám ho v tom ale plávať a v prípade potreby mu pomôžem.

A čo tie plány?

Mám ich, len ešte neviem, či to bude niekde vo verejnej alebo v súkromnej sfére. Je tu aj ponuka z inej krajiny, lebo vedia, čo sa tu deje. Tak uvidím.