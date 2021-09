Polícia má zábery z krádeže u Dominiky Cibulkovej, hľadá páchateľov

VIDEO: Zábery z krádeže v byte v bratislavskom Starom meste, ktoré zverejnila polícia. Prosí ľudí, ktorí by páchateľov mohli spoznať, aby poskytli informácie.

Polícia SR zverejnila zábery z kamery z vykradnutia luxusného bytu v centre Bratislavy a pýta sa ľudí, či nespoznajú mužov na fotografiách. K vlámaniu došlo v sobotu a je to byt, ktorý má pátriť bývalej tenistke Dominike Cibulkovej. Zlodeji sa podľa polície zamerali na luxusné predmety.

„Policajti bratislavskej krajskej kriminálky vyšetrujú okolnosti nočnej krádeže, ku ktorej došlo počas uplynulého víkendu. Vyšetrovateľ PZ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu krádeže, v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody,“ informovala polícia.

Polícia popísala situáciu takto: "Doposiaľ neznámi páchatelia vo večerných hodinách v čase od 19.30 do 20.15 h v sobotu dňa 18.09.2021 vošli do priestorov obytného domu, kde na najvyššom poschodí otvorili okno na chodbe a vošli na šikmú strechu tohto domu. Odtiaľ sa dostali k oknu vedúceho do jedného z bytov, na ktorom rozrezali roletu, vypáčili okno a vošli do vnútorných priestorov bytu. Nakoľko v byte sa nachádzali psy, z bytu utiekli a k odcudzeniu vecí nedošlo.

Páchatelia sa presunuli na terasu vedľajšieho bytu, kde vypáčili dvere vedúce z terasy do bytu. Z jeho vnútorných priestorov následne odcudzili 2 ks cestovných kufrov, do ktorých páchatelia vložili odcudzené veci. Z bytu následne páchatelia odišli na doposiaľ neznáme miesto. Celková škoda, ktorá bola týmto konaním spôsobená presiahla škodu veľkého rozsahu. Za uvedené konanie hrozí páchateľom v zmysle zákona v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov."

Polícia preto žiada ľudí, ktorí v sobotu večer v priestoroch Dunajskej ulice videli osoby s kuframi striebornej farby s rôznymi nálepkami, aby kontaktovali políciu. Taktiež sa obracia na taxikárov či majiteľov ubytovacích zariadení.