Kollár odkázal koalícii, že bez neho vydržia jeden-dva mesiace

Koalícii sa síce podarilo oddialiť rokovanie o nových pomeroch, keď zo strany Za ľudí odišlo šesť poslancov s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou do SaS. Už je však na stole nový problém. Tentoraz môže z vládnej skupiny vystúpiť hnutie Sme rodina.

„Bolo nám oznámené zo strany bývalého premiéra, že pokiaľ nepodporíme jeho očistu spoločnosti od mafie, tak si vedia predstaviť vládnuť aj bez hnutia Sme rodina. Rešpektujeme to, keď k tomu dôjde a vylúčia nás, bez problémov si pôjdeme sadnúť do opozície,“ reagoval Kollár na slová predsedu najsilnejšieho hnutia OĽaNO a expremiéra Igora Matoviča.

„Ak by Sme rodina blokovalo boj proti mafii, tak sa mentálne vzďaľuje z koalície a musíme si položiť otázku, či dokáže koalícia fungovať aj bez nich,“ vyhlásil Matovič v nedeľu. Bola to reakcia na neúčasť nominantov Sme rodina v pracovnej skupine na obnovu dôvery v právny štát.

V utorok mu odpovedal Kollár: „Dokonca keď nás nevylúčia sami, je vysoká pravdepodobnosť, že keď nám neprejdú nájomné byty alebo keď sa neurobí exekučná amnestia, možno sa budeme porúčať aj sami.“

A dodal, že koalícii bez Sme rodina dáva „jeden-dva mesiace“. Bez kollárovcov by totiž mala v parlamente k dispozícii len 75 poslancov.

Spory sa týkajú pracovnej skupiny, ktorá má zmeniť paragraf 363 Trestného poriadku a obmedziť tak právomoci generálneho prokurátora. Ale aj pracovnej skupiny, ktorú zriadila bezpečnostná rada vlády. Tá má navrhnúť riešenia na očistu polície, prokuratúry a súdov. Prvé návrhy majú byť pritom hotové už tento týždeň.

Predseda parlamentu nenapína svaly len tak. Tvrdí totiž, že naozaj rokuje s niektorými nezávislými poslancami o vstupe do jeho klubu, čím by sa aj v opozícii výrazne posilnil. Kollár spomenul, že by to malo byť päť poslancov. Podozrenie padlo na piatich nezávislých – traja odišli od kotlebovcov, jeden zo Smeru a jedného vyhodili z OĽaNO.

Tomáš Taraba však tvrdí, že od nikoho zo Sme rodina ponuku na vstup do ich klubu nedostal. „Pokiaľ je Sme rodina v koalícii, tak nie je absolútne priestor sa o tom baviť. My nebudeme podporovať vládu, ktorá bude úplne cielene útočiť na generálneho prokurátora len preto, že sa jej nepozdáva nejaké vyšetrovanie,“ povedal Taraba s tým, že hovorí aj za ostatných nezaradených poslancov Jána Podmanického, Filipa Kuffu či Štefana Kuffu.

Kollár však zopakoval, že s nejakými poslancami naozaj rokuje. „Komunikujem s niekým, je to reálne, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ potvrdil.

Poslancov prepočítava aj koalícia. Hoci sa jej členovia tvária, že to nie je na programe dňa, premiér Eduard Heger (OĽaNO) v pondelok pripustil, že v prípade potreby, teda odchodu Sme rodina z vlády, počíta s hlasmi nezaradených poslancov, teda aj tých, ktorí boli pôvodne v klube Za ľudí.

Tomáš Valášek, ktorý už stihol vstúpiť do Progresívneho Slovenska, však dôrazne vyhlásil, že on z koalície už pred vyše polrokom odišiel. Deklaroval, že v prípade Kollárovho odchodu nebude hlasovať s opozičnými stranami za odvolávanie premiéra. „S korupčníkmi a fašistami sa nepaktuje,“ povedal Valášek s tým, že bude hlasovať za dobré zákony a, naopak, nepodporí nepripravené, škodlivé či nebezpečné koaličné návrhy. „Budeme k hlasovaniu pristupovať od zákonu k zákonu, podľa merita veci. Táto vláda od nás nedostane bianko šek na zlé nápady,“ dodal.

Miroslav Kollár, dnes už člen strany Spolu, sa voči šéfovi Sme rodina vymedzoval už od začiatku. Nehlasoval zaňho ako predsedu Národnej rady, bol aj za jeho odvolanie po kauze falšovania diplomovej práce. Preto si vie v prípade jeho odchodu predstaviť podporu zvyšku koalície. Nie však bezvýhradnú. „V prípade vytlačenia Borisa Kollára z vlády by bol na mieste medzi Ficom a Pellegrinim, tam, kde patrí. O tej forme podpory je však predčasné hovoriť, lebo ešte som sa o tom s nikým nebavil. Pre mňa je dôležité, aby to bola vláda, ktorá má šancu prežiť viac ako mesiac a dotiahne očistu polície, justície a bezpečnostných zložiek,“ dodal Kollár.

Hoci sa v týchto dňoch skloňuje pojem koaličná kríza, zasadnutie pondelkovej koaličnej rady bolo podľa predsedníčky parlamentného klubu SaS Anny Zemanovej v poriadku. Potvrdil to aj šéf klubu obyčajných Michal Šipoš. „Myslím, že neformálne o tom diskusie mali, ale v rámci tejto koaličnej rady bol čas na body, ktoré sa rokujú na aktuálnej schôdzi. K tomuto bodu sa formálne nestihlo prísť,“ povedal Šipoš, s tým, že klub OĽaNO aktívne nezaradených poslancov k vstupu do ich klubu zatiaľ nepresviedčal a zároveň si je zotrvaním súčasných členov svojho klubu istý.

Či bude Sme rodina súčasťou vlády, to bude zrejme závisieť od riešenia paragrafu 363 či rozdelenia špeciálnej a Generálnej prokuratúry. Zdá sa, že šéf parlamentu sa ustúpiť nechystá a v argumentácii si pomáha aj zrušením obvinenia novinárov z Denníka N. „Generálny prokurátor je tu na to, že keď sa deje niečo nezákonné alebo niečo zlé v rámci prípravného konania, môže zasiahnuť využitím paragrafu 363 alebo vydaním pokynu,“ vyhlásil s tým, že tento konkrétny krok považuje za správny.

Šipoš je zdržanlivejší a hovorí, že si počká na konkrétne znenie návrhov. Dodáva však, že z jeho pohľadu by sa tento nástroj mal využívať len v prípadoch, keď chce niekto vyšetrovanie zamiesť pod koberec. „Nie keď vyšetrovanie beží a chcú to zahatať ešte pred súdom. Najlepšie je, keď o tom rozhoduje súd, teda viac ľudí,“ uzatvára.