Pandemická situácia sa zhoršuje. V časti krajov sa už reprofilizujú lôžka

Sedemdňový priemer je momentálne 900 prípadov denne, minulý týždeň bol priemer 500 pozitívnych denne. Hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 je viac ako 300. „Pri všetkých údajoch ide o výraznejší nárast oproti minulému týždňu,“ poznamenal Mišík. Nárast prípadov sa podľa neho prejavuje aj na denných výjazdoch záchranných zdravotných služieb.

„Veľmi často od regionálnych hygienikov počúvame, že spúšťačom šírenia ochorenia sú väčšie oslavy, ako napríklad svadby,“ hovorí Mišík. Napriek tomu, že sú svadby podľa COVID automatu povolené, prosí rezort ľudí, aby ich robili v limitoch a exteriéroch. „Ak sa dá, odložte ich na budúcu jar. Pre starších rodinných príslušníkov je to mimoriadne rizikové,“ vyzval ľudí, ktorí majú mať svoje svadby počas jesene či zimy.

Nové prípady sa objavujú aj u detí. Potvrdzuje sa tak predpoklad, že šírenie nového koronavírusu bude najmä v školách, skonštatoval Mišík. Doplnil, že výrazná incidencia nových prípadov je aj u rodičov školopovinných de­tí.

Momentálne sú podľa Mišíka nemocnice zaplnené na deväť percent v porovnaní s predošlou pandemickou vlnou. „Avšak regionálne a po nemocniciach je situácia rozličná. Sú nemocnice, ktoré sú už na vyše 20 percentách maximálnej obsadenosti,“ povedal Mišík. Ide napríklad o nemocnicu v Prešove, Starej Ľubovni či Michalovciach. Najviac pozitívnych hospitalizovaných je potvrdených v Košickom kraji.

Lengvarský vydal mobilizačné príkazy na reprofilizáciu pre tie nemocnice, kde sa naplnili štandardné infekčné lôžka. Každá nemocnica si reprofilizáciu lôžok spraví podľa vlastného pripraveného plánu.

Čítajte viac Pribudlo najviac infikovaných od začiatku apríla. Vírus si vyžiadal ďalšie životy

Lengvarský: V povinnom očkovaní zatiaľ nevidím veľký význam

Povinné očkovanie nie je témou dňa. Po rokovaní vlády to v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Pripustil, že do budúcnosti to môže byť otázkou do diskusie. „Zatiaľ ale nevidím veľký význam v tom, aby sme nútili ľudí do niečoho, čo sami nechcú,“ skonštatoval Lengvarský. Ak by sa uvažovalo o povinnom očkovaní, minister opätovne spomenul vybrané skupiny – ako sú zdravotníci, učitelia či seniori.

Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík na stredajšej prezentácii aktuálnej epidemiologickej situácie informoval, že denne sa zaočkuje približne 1400 ľudí. „Znepokujúce je stále nízke číslo zaočkovanosti u kategórie 50+, ktorá je najrizikovejšou z pohľadu rizík a komplikácií ochorenia a nevyhnutnej hospitalizácie,“ uviedol Mišík v súvislosti s faktom, že počet nezaočkovaných sa v spomínanej vekovej skupine pohybuje okolo 770-tisíc.

Mišík zároveň skonštatoval, že v zaočkovaní pretrvávajú vysoké regionálne rozdiely.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 426 450, druhú dávku vakcíny dostalo 2 233 955 ľudí.