Deti vymysleli, študenti zostrojili. Nech sa páči, čokoládová tlačiareň či robot na umývanie zubov

Výstava MyMachine EXPO na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave predstavila tri takéto predmety vytvorené podľa návrhov detí a ďalší žiaci základných škôl si ich mohli vyskúšať. „Dnes už roboty slúžia nielen pri výrobe, v službách a doprave, ale napríklad aj v kuchyni. Aj vy všetci ste navrhovali nejaké roboty,“ prihovoril sa deťom dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš. Obdivuje všetkých tvorcov a je presvedčený, že aj medzi žiakmi, ktorí sa zúčastňujú výstavy, sú inovátori a napríklad budúci konštruktéri.

„Chceli sme ísť do vesmíru, ale nakoniec sme v triede hlasovali a vybrali sme štyri mestá na Zemi, kam pôjdeme,“ hovorí Maxim z trnavskej Bilingválnej základnej školy BESTT, jeden z autorov nápadu cestovnej rakety. Študenti Strednej priemyselnej školy v Trnave raketu pre jedného cestujúceho vyrobili. Možno si vybrať, či poletí do Paríža, Londýna, New Yorku, alebo Šanghaja.

Aby mal cestovateľ naozaj pocit, že sa dostal tam, kam chcel, čaká ho vo vnútri prekvapenie. „Rozsvietia sa litografické obrázky z vybraného mesta,“ vysvetľuje jeden z konštruktérov študent Daniel Tóth. „Výroba trvala niekoľko mesiacov, a bolo to dlhšie, ako sme chceli,“ poznamenal. Napokon však boli úspešní.

Z nápadu detí zo základnej školy v Dunajskej Lužnej na jedlomat napokon vznikla 3D tlačiareň tlačiaca čokoládu. Sen premenili na realitu študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne. Autori z technickej univerzity hovoria, že úprava 3D tlačiarne tak, aby netlačila plast, ale čokoládu, bola ich zápočtovou úlohou. Výroba trvala približne 200 hodín. Medzi žiakmi, ktorí si prišli na vynálezy pozrieť, mala najväčší úspech práve tlačiareň na čokoládu.

Tretí nápad žiakov z bratislavskej Medzinárodnej školy Brilliant Stars má zjednodušiť každodenný život. „Deti si povedali, že by chceli nejakého robota, ktorý im umyje zuby, pretože sú lenivé na to, aby to robili samy. My sme teda vymysleli helmu na čistenie zubov, na ktorej je primontovaná kefka a dieťa ju môže ovládať pomocou joysticku,“ hovorí jeden z autorov tretieho vynálezu Samuel Jankove zo Strojníckej fakulty STU. Spolupracovali so žiakmi zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Karola Adlera v Bratislave. Vytvorenie vynálezu trvalo rok, podľa Jankoveho sa to však predĺžilo aj pre obmedzenia počas pandémie COVID-19.

MyMachine Slovakia je vzdelávací program Karpatskej nadácie zameraný na rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Výstava MyMachine EXPO Bratislava je jedným z podujatí piateho ročníka, na ktorom sa podieľalo 12 základných škôl, 12 stredných odborných škôl a štyri univerzity. Program je zložený na spolupráci a odovzdávaní skúseností.