Čurillov advokát Kubina: Kollár porušil prezumpciu neviny. Iní jeho výrok len zrecyklovali

Vo štvrtok podal vyšetrovateľ NAKA Ján Čurilla na bratislavskom okresnom súdu žalobu na ochranu osobnosti. Žalovaným je predseda Národnej rady a koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár. Dôvodom žaloby sú jeho slová o „čurillovskej mafii“. Vyšetrovateľ, ktorý je v súčasnosti obžalovaný z marenia spravodlivosti, žiada od Kollára ospravedlnenie a stotisíc eur. Prečo? O tom už hovorí jeho právny zástupca Pavol Kubina.

Prečo ste žalobu podali len na Borisa Kollára a nie aj na ďalších politikov, ktorí používajú rovnaký výrok?

V tejto fáze sme sa rozhodli žalovať iba pána Kollára, a to z dvoch dôvodov. Po prvé preto, že on je pôvodcom tohto výroku a ďalší politici ho iba “zrecyklovali” a zaradili do svojho repertoára. Po druhé preto, že pán Kollár tento výrok vyslovil ako druhý najvyšší ústavný činiteľ štátu, čím nevyhnutne do tohto výroku vložil aj celú váhu a vážnosť svojej ústavnej funkcie. Ako protiklad pre porovnanie môžem uviesť napríklad pána Blahu, ktorý tento pojem od pána Kollára prevzal a používa ho dnes ešte intenzívnejšie pri šírení svojich úplne extrémnych a fantazmagorických klamstiev a dezinformácii. V tomto prípade ide však o relatívne bezvýznamného jednotlivca, ktorému nepotrebujeme vyrábať dôležitosť tým, že by sme ho žalovali.

Prečo žiadate 100 tisíc a na aký účel by ich pán Čurilla použil?

K sume sme dospeli na v prvom rade na základe konkrétnych okolností tohto prípadu, ktoré priamo zvyšujú intenzitu poškodenia dobrého mena nášho klienta. Tieto okolnosti sú dané tým, kto, čo, o kom, kde, kedy a akým spôsobom povedal. Rovnako sme sa riadili aj súdnou praxou v porovnateľných prípadoch. Náš klient túto žalobu nepodal preto, aby získal majetkový prospech pre seba, takže prípadnú priznanú sumu po odpočítaní nákladov venuje na dobročinný účel. Aký konkrétne, to sme ešte neriešili, budeme sa tomu venovať a informovať o tom, keď to bude aktuálne.

Bude teraz musieť Kollár preukázať svoje tvrdenia? Môže ju prokurátor odmietnuť?

Áno, žalovaný bude musieť preukázať pravdivosť svojho tvrdenia, konkrétne príslušnosť môjho klienta k zločineckej skupine. Prokurátor v tomto prípade nefiguruje, ide o civilnú žalobu na ochranu osobnosti, o ktorej v prvej inštancii rozhodne okresný súd. Jeho rozhodnutie nebudem prejudikovať.

Boris Kollár povedal, že ak prokurátor alebo súd rozhodne, že vyšetrovateľ Čurilla je nevinný, ospravedlní sa. V takom prípade by ste stiahli žalobu?

Ujma už bola spôsobená. Klient v čase vyslovenia výroku požíval a naďalej požíva právo na prezumpciu jeho neviny. Výrok pana Kollára bol priamym porušením tejto prezumpcie. Žaloba by teda bola v tejto situácii opodstatnená bez ohľadu na to, či by klient bol alebo nebol realne vinný. Keď sa politici navzájom v diskusii označujú expresívne ako „mafia”, je to síce neprimerané, ale možno to považovať za súčasť politického prejavu, ktorý podľa ústavy požíva najširší rozsah ochrany slobodou prejavu. Táto zvýšená ochrana ale neplatí pre výroky politika na adresu osoby, ktorá nie je účastníkom politickej diskusie a je v tomto ohľade súkromnou osobou. Druhým dôvodom je, že obvinenie môjho klienta, na ktoré sa pán Kollár pri vysvetľovaní svojho výroku odvoláva, sa netýka obvinenia z organizovanej trestnej činnosti, teda z príslušnosti k mafii alebo činnosti pre mafiu, ale niečoho úplne iného. Teda nikdy nebol ani len formálne podozrivý z trestnej činnosti, ktorá sa označuje slovom mafia. A po rozhodnutí súdu o jeho prepustení z väzby pre neopodstatnenosť trestného stíhania už nemožno hovoriť o dôvodnom podozrení zo žiadnej trestnej činnosti.

V akom štádiu je stíhanie vyšetrovateľov NAKA? Podľa rozhodnutia bratislavského krajského súdu, ktorý vyšetrovateľov prepustil z väzby, ich stíhanie nie je dôvodné.

Zatiaľ čakáme na písomné vyhotovenie uznesenia krajského súdu o prepustení z väzby z dôvodu neopodstatnenosti trestného stíhania. Na jeho vyhotovenie a doručenie ešte plynie zákonná lehota. Boli podané sťažnosti proti vzneseným obvineniam, o ktorých bude rozhodovať generálny prokurátor. Zo strany úradu inšpekčnej služby a krajskej prokuratúry neboli od vzatia klientov do väzby, teda od 15. septembra 2021, vykonané žiadne vyšetrovacie úkony. Jediné, čo prokurátor zvládol urobiť, bolo premiestniť práve mojich klientov z väznice v Bratislave do Prešova a Žiliny hneď na druhý deň po ich vzatí do väzby. To zrejme preto, aby ich takto bolo možné efektívnejšie z Bratislavy obhajovať.