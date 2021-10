Spevák Peter Lipa skončil po vážnej autonehode v nemocnici

Informáciu priniesol spravodajský portál Noviny.sk, podľa ktorého spôsobila nehodu lesná zver, ktorá vybehla na rýchlostnú cestu R1.

Do zveri podľa polície následne narazil kamión, do ktorého nabúrali ďalšie dve vozidlá. V jednom z nich sedel práve známy spevák. Lipu po nehode so zraneniami v hornej časti tela previezli do nemocnice vo Zvolene. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici, zrážke vozidiel predchádzala kolízia s lesnou zverou, po ktorej vodič kamiónu odstavil jazdnú súpravu na pravej krajnici. „Krátko na to prechádzalo v ľavom jazdnom pruhu vozidlo Mercedes, ktorého vodič zrazené zviera obišiel a osobné vozidlo Volvo, jazdiace v pravom jazdnom pruhu, ktorého vodič reagovať nestihol,“ priblížila polícia.

Vodič Volva mal podľa polície prudko zabrzdiť, následkom čoho dostal šmyk. Narazil do zadnej časti Mercedesu, jeho osobné auto následne odrazilo do zvodidiel a narazil do kamióna.

Polícia u vodičov nezistila prítomnosť alkoholu, presná príčina nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.