Je chaotická, nič neprinesie, reagujú poslanci na novú verziu súdnej mapy

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) sa chce o tretej verzii súdnej mapy s ministerkou spravodlivosti Kolíkovou ešte rozprávať. „Evidujem však odpor sudcov či odborárov voči reforme. Pozriem si ju, ministerku budem kontaktovať, sadneme si a prejdeme si to,“ uviedol Kollár.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský nerozumie, prečo bolo v predchádzajúcich návrhoch súdnej mapy potrebné rušiť takmer tri desiatky pracovísk súdov, po novom stačia už len štyri. „Nedáva to logiku, v čom je vlastne potom tá reforma,“ reagoval Pčolinský.

Hnutie OĽANO pre TASR zdôraznilo, že mu záleží na tom, aby reforma súdnej mapy bola čo najodbornejšia a aby predstavovala pre občanov jednoznačný prínos. „O jej podobe bude poslanecký klub hnutia ďalej rokovať s ministerkou spravodlivosti na utorkovom zasadnutí,“ spresnil Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia.

Tretia verzia súdnej mapy je pre podpredsedu strany Za ľudí Juraja Šeligu chaotická. Návrh si chce však nechať od ministersky vysvetliť. „Logike predloženého návrhu nerozumiem, pretože neboli predstavené dáta, na základe ktorých bol tento návrh vytvorený. Čo je kľúčom k tomu, ako boli vytvorené jednotlivé obvody, sídla súdov a na základe čoho sa zrušili krajské súdy?“ reagoval na novú súdnu mapu Šeliga.

Nový návrh si chce nechať od rezortnej šéfky vysvetliť. „Ak ma ministerka presvedčí, že jej návrh znamená, že občan bude mať spravodlivý rozsudok vo svojich rukách rýchlejšie, budem hlasovať za všetkými desiatimi,“ uistil Šeliga. Ministerky sa chce pýtať hlavne na to, ako sa zrýchli súdne konanie, či ako sa zlepšia platové podmienky vyšších súdnych úradníkov a zamestnancov súdov.

Pellegrini: Kolíková by mala novú súdnu mapu stiahnuť

Nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini je presvedčený, že ministerka spravodlivosti by mala novú súdnu mapu stiahnuť. Súdnemu systému to podľa neho neprinesie nič. „Robí to len pre svoj imidž veľkej reformátorky, mala by s tým počkať,“ uviedol Pellegrini. Sudcom by mala podľa neho skôr doplniť kapacity súdnych asistentov a vyšších súdnych úradníkov. „Aj nová verzia súdnej mapy je len paškvil,“ skonštatoval.

Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave.

Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.