Kolíková opäť prerobila súdnu mapu. Rušenie súdov prevrátila naruby

Ministerka tvrdí, že návrh je výsledkom kompromisu, a dúfa, že v tejto podobe už nájde podporu nielen medzi koaličnými partnermi, ale aj medzi sudcami a zamestnancami sú­dov.

„Nejde o žiadnu reformu, iba o premaľovanie tabúľ na súdnych budovách,“ odkazuje Združenie sudcov Slovenska. „Ide o zdeformovanie výkonu súdnictva,“ zdôraznili sudcovia s tým, že naďalej trvajú na stiahnutí návrhu z legislatívneho procesu.

V súčasnosti je na Slovensku 54 okresných súdov, po novom ich bude len 30. Osem okresných súdov zanikne len v Bratislave a Košiciach ich spojením do dvojice mestských súdov. Kompletne zaniknú len štyri súdy – v Skalici, Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom a Kežmarku. Zvyšných 14 okresných súdov sa zmení na regionálne pracoviská. Z ôsmich krajských súdov ostanú len tri odvolacie – v Prešove pre východ Slovenska, v Žiline pre stred a v Trnave pre západ.

Ciele súdnej mapy zostávajú rovnaké, rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia pre ľudí, a zároveň lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie pre sudcov v piatich samostatných agendách – civilnej, obchodnej, trestnej, rodinnej a správnej.

„Za kľúčové pri reforme považujem, aby umožnila špecializáciu sudcov na ktoromkoľvek súde a vytvorila reálny priestor pre náhodný výber sudcov. Osobitne s ohľadom na všetko, s čím sa v justícii teraz boríme a na akej úrovni nedôveryhodnosti je, považujem za dôležité, aby ten systém bol o to viac nastavený tak, aby korupcii ani nedával priestor,“ vysvetlila Kolíková.

Ministerka: Nechodíme tak často na súd

Ministerka uznala, že zväčšením obvodov to bude mať občan v niektorých prípadoch na súd ďalej. Dôležitejší ako prístup k budove súdu je však podľa nej prístup k spravodlivosti. A ten sa podľa nej reformou zlepší. „Nechodíme tak často na súd, ako keď potrebujeme zdravotnú starostlivosť alebo niečo vybaviť na úrade. Je to jednoducho iné. Súdy nám poskytujú inú službu, obsahom aj frekvenciou,“ vysvetlila ministerka.

Najnovší návrh podľa Kolíkovej reflektuje pripomienky sudcovskej obce a zamestnancov súdov. Tí v stredu 13. októbra vyjadrili svoj nesúhlas protestmi pred viacerými budovami súdov po celom Slovensku, ako aj pred samotným ministerstvom spravodlivosti. Protestujúci vyjadrili svoje obavy zo straty práce, zo zvýšenia nákladov na dochádzanie a sťažovali sa, že ministerka pri príprave reformy nebrala do úvahy ich pripomienky.

„Toto je kompromis, ktorý som spravila,“ zdôraznila Kolíková. „Chceme, aby sa každý občan dostal ku kvalitnému rozhodnutiu, ktorému rozumie, a v rozumnom čase. Ku koncentrácii sudcov však dôjde postupne, musela som zatiahnuť ručnú brzdu,“ vysvetlila.

Pčolinský aj Šeliga nerozumejú logike návrhu

Peter Pčolinský, poslanec (Sme rodina): Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková by mala tretiu verziu súdnej mapy vysvetliť hnutiu Sme rodina na budúci týždeň v utorok. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina má aktuálne k mape viac otázok ako odpovedí. Pčolinský nerozumie, prečo bolo v predchádzajúcich návrhoch súdnej mapy potrebné rušiť takmer tri desiatky pracovísk súdov, po novom stačia už len štyri. „Nedáva to logiku, v čom je vlastne potom tá reforma,“ reagoval Pčolinský.

Juraj Šeliga, poslanec (Za ľudí): Aj keď budem zas upodozrievaný, že pani ministerku Kolíkovú nemám rád (čo nie je pravda), a preto som kritický, napriek tomu mám pár otázok k súdnej mape. Pretože tak ako bola súdna mapa prezentovaná, je pre mňa chaotická. Najprv sme mali rušiť 24 okresných súdov. Teraz sa zrušia štyri a ako bonus Banská Bystrica príde o krajský súd. Už nebudú cestovať len občania, ale najnovšie majú cestovať aj sudcovia spoločne s vyššími súdnymi úradníkmi. Logike predloženého návrhu, žiaľ, nerozumiem, pretože neboli predstavené dáta, na základe ktorých bol tento návrh vytvorený. Čo je kľúčom k tomu, ako boli vytvorené jednotlivé obvody, sídla súdov a na základe čoho sa zrušili krajské súdy? Evidentne preto patrím do kategórie, ktorú pani ministerka zadefinovala ako „nepochopenie celospoločenské“. Rád si však nový návrh nechám od pani ministerky vysvetliť. Ak však platí, čo pani ministerka povedala, Európska únia nám dá 255 miliónov na reformu, ktorá je de facto zrušením štyroch okresných súdov a piatich krajských súdov? Rovnako všetci musíme klásť základné otázky, ktoré kladiem už rok: Ako sa zrýchli súdne konanie? Stále bude priemerná dĺžka obchodného sporu 24 mesiacov? Ako sa zlepšia mizerné platové podmienky vyšších súdnych úradníkov a administratívnych pracovníkov? Ak ma pani ministerka presvedčí, že jej návrh znamená, že občan bude mať spravodlivý rozsudok vo svojich rukách rýchlejšie, budem hlasovať ZA všetkými desiatimi.

Zaniknú neskôr?

Kolíkovej hlavným kompromisom je namiesto zrušenia malých súdov práve vznik regionálnych pracovísk. „Návrh súdnej mapy vo veľkej miere zachováva pracoviská súdov a dáva priestor na to, aby fungovali ďalej. Obava, že zamestnanci stratia svoje pôsobisko a sudcovia budú musieť niekam dochádzať, je týmto návrhom značne odstránená. Súčasne sú však naplnené aj ciele reformy. Zväčšujeme obvody, to je kľúčové,“ tvrdí Kolíková.

Ministerka však zároveň pripustila, že časom môžu niektoré pracoviská na okresnej úrovni zaniknúť. „Ak dôjdeme k záveru, že je potrebné koncentrovať sudcov na jedno miesto, že je to výhodnejšie pre sudcov, zamestnancov aj štátny rozpočet, bude treba urobiť ďalšiu zmenu. Touto reformou určite splním cieľ, ale týmto pomalším postupom to urobím prijateľnejšie pre všetkých,“ upozornila.

Kompromis urobila ministerka aj vo vzťahu k prokuratúre, ktorá ostáva naďalej organizovaná do ôsmich krajov. „V trestných veciach je prokuratúra kľúčovým účastníkom. Aby sme dobre koordinovali organizáciu práce vo väčších obvodoch aj v súčinnosti s prokuratúrou, tak ako je a chce byť aj naďalej organizovaná. Osobitne umožním, aby sa v rámci odvolacej úrovne mohli senáty vytvoriť tak, aby kopírovali pôsobnosť krajov. Urobím to však len pre trestnú agendu,“ zdôraznila.

Keďže až päť krajských miest príde o odvolací krajský súd, tie, ktorým ostanú, musela ministerka vybrať podľa dostupnosti, ale aj vhodnosti. „Pozrela som sa aj na to, aké kľúčové justičné inštitúcie máme na ktorom pracovisku. V Bratislave máme koncentrovaný Najvyšší súd, Najvyšší správny súd a bude tam aj veľký mestský súd, a aj preto si myslím, že ako sídlo pre obvod západ je vhodná Trnava. V stredoslovenskom obvode navrhujem ako sídlo Žilinu, keďže v Banskej Bystrici je už veľký exekučný súd pre celé Slovensko a navrhujem tam aj správny súd. V Košiciach bude veľký mestský súd a správny súd, a preto je vhodnejšie sídlo pre východný obvod mesto Prešov,“ zdôvodnila Kolíková.

Deformácie justície

Kolíková verí, že jej reforma v tejto podobe už získa podporu. Naďalej však chce o svojom návrhu s partnermi diskutovať. „Vedia, že návrh predkladám na Legislatívnu radu vlády. Budem sa o ňom rozprávať aj s poslaneckými klubmi, s mimoparlamentnými stranami, a ak bude záujem, aj s opozíciou. Verím, že reforma bude nakoniec úspešná,“ dodala.

Sudcovia aj tento kompromisný návrh naďalej kritizujú. „Ani jeden návrh súdnej mapy nemá žiadnu šancu naplniť deklarované ciele, napríklad že zväčšením súdneho obvodu bude mať občan spravodlivosť dostupnejšiu a kvalitnejšie súdne rozhodnutie. Dostupnejšia spravodlivosť a kvalitnejšie súdne rozhodnutie sú prázdne heslá, keďže súdiť budú stále tí istí sudcovia, iba v iných, vzdialených budovách. Ak sa majú pri zrušených súdoch zachovať ,pracoviská', nejde o žiadnu reformu, iba o premaľovanie tabúľ na súdnych budovách,“ tvrdí podpredsedníčka Združenia sudcov Slovenska Ayše Pružinec Erenová.

Sudcovia dokonca varujú pred zdeformovaním justície. „Súdna mapa ani v jednej jej verzii nerieši skutočný problém justície, ktorým je poddimenzované personálne obsadenie najzaťaženejších slovenských súdov sudcami. Treba si uvedomiť, že súdia ľudia, nie budovy. Navrhovaná súdna mapa nie je žiadnou reformou, naopak, ide o zdeformovanie výkonu súdnictva a trváme na jej stiahnutí z legislatívneho procesu,“ dodala Pružinec Erenová.

Vychádzajúc z čiastkových informácií, ktoré odzneli na tlačovej besede ministerstva spravodlivosti, má pochybnosti naďalej aj Odborový zväz justície. „To čo som videla, ma nezbavilo pochybností. Nie sme si istí garanciami zachovania súdov v podobe ako to ministerka predstavila verejnosti. Obávame sa straty zamestnancov zo zrušených súdov a ľudí z pracovísk,“ povedala pre Pravdu predsedníčka Odborového zväzu justície Ingrid Vrkočová.

Ministerka spravodlivosti predstavila svoj pôvodný návrh reformy súdnej mapy ešte v novembri 2020 a v marci 2021 prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. V lete pozmenený návrh na pripomienkovanie predložila opäť, reformu však rozdelila do piatich častí – Mestský súd Bratislava, Mestský súd Košice, krajské súdy, okresné súdy a správne súdy. Kolíková očakáva, že legislatívny proces k piatim samostatným zákonom by mal prebehnúť do februára 2022. Následne by už od septembra mali začať fungovať tri nové správne súdy a od januára 2023 aj nové mestské, okresné a odvolacie súdy.