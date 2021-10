Kollár: Reformy majú pomáhať ľuďom a nie likvidovať regióny

„Nemôžeme robiť reformu pre reformu. Že urobíme nejakú reformu aby sme dostali prachy z Európskej únie. Toto ja odmietam," vyhlásil Kollár. Doplnil, že súčasná reforma nemocníc je nastavená tak, že tie, ktoré fungujú sa idú rušiť, a to, čo nefunguje sa bude udržiavať. Aj keď ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že nechce rušiť nemocnice, podľa predsedu parlamentu by boli mnohé plne funkčné nemocnice zmenené na „doliečováky". Predstavitelia ministerstva totiž podľa Kollára nechodia do regiónov a reformy navrhujú „od stola".

Podľa lídra strany Hlas Petra Pellegriniho predvádza vláda v súvislosti s reformami amaterizmus v priamom prenose. „Na Slovensku sú absolútne iné vážne problémy," vyhlásil s tým, že koaličné spory o reformy sú „búrkou v koši". „Nakoniec tá diskusia nie je o podstate tých reforiem, ale už je to zase tri týždne iba to, že si koalícia medzi sebou zase rieši nejakú hádku," povedal Pellegrini. Doplnil, že zdravotníctvo potrebuje do budúcna zásadné zmeny. „Ale tie musia byť robené s tými, ktorých sa týkajú, to znamená s lekármi, s predstaviteľmi nemocníc, s predstaviteľmi samosprávy," dodal.