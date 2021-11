Týždeň bude sychravý, zmena príde až na jeho konci. K lepšiemu?

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s hydrológom Michalom Hazlingerom na týždeň, ktorým sa začína druhá polovica novembra.

Martin nechal bieleho koňa v stajni. Snehu je máličko, aj to len na tatranských štítoch. Sneh sa neukáže ani tento týždeň.

No už nebude netypicky teplo na november. Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavel Faško hovorí, že aj na Lomnickom štíte bola priemerná denná teplota vzduchu +5,8 stupňa, čo predstavuje najvyššiu priemernú dennú teplotu pre 11. november v histórii meraní. Pôvodný rekord z roku 1986 dosiahol „len“ +2,5 stupňa. Rekordné teploty zaznamenali aj na Skalnatom plese a na Chopku.

Teplo nebolo len v Tatrách. V Topoľčanoch v utorok namerali +14,3, v stredu v Prievidzi +13,7 stupňa.

Keď oslavoval meniny Martin, sneh veru nepadal. Na najvyššie položenej slovenskej meteorologickej stanici na Lomnickom štíte nebolo snehovej pokrývky ani 10 centimetrov.

Cez víkend a budúci týždeň podľa klimatológa teploty klesnú. „Dominovať budú hmly a nízka inverzná oblačnosť,“ avizuje Faško. „V oblastiach s hmlami a oblačnosťou, kde nebude svietiť slnko, nemožno očakávať teploty vyššie ako +10 stupňov,“ hovorí s tým, že takéto počasie je primerané pre druhú polovicu novembra. „V tomto ročnom období už príjemne teplo pri našich klimatických podmienkach nebýva,“ pripomína. Hmly a inverzná oblačnosť však podľa neho zabránia aj silným mrazom.

Studené fronty prichádzajúce zo západu a severozápadu podľa Faška môžu v druhej polovici týždňa priniesť zrážky. „Zväčša pôjde o dážď, no vo vyšších nadmorských výškach by mohol byť aj sneh,“ pokračuje. Keďže sa neodporúča v stredu 17. novembra ísť na hromadné podujatia, počasie by mohlo byť vhodné na výlety.

Slniečko však zasvieti len vo vyšších polohách. „Od štvrtka 18. novembra by sa malo počasie zhoršovať a vyskytnú sa zrážky, no streda ešte vyzerá nádejne,“ dodáva Faško.