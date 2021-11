Šanca Zuzany vysúdiť státisíce z očkovacej lotérie je podľa advokátov mizivá

Očkovaciu lotériu vysielali od augusta do októbra 2021.

Zuzana zo Solivaru v Prešove prišla o výhru 400-tisíc hneď v prvej časti očkovacej lotérie. Zdvihla slúchadlo, no nestihla do 20 sekúnd povedať heslo. Dôvodom bolo omeškanie signálu, keďže televíznu reláciu sledovala cez internet.

Hneď na druhý deň sa za ženou vybral minister Matovič. Výsledkom bol nejasný prísľub, že by sa výherkyňa mohla dostať aspoň k časti peňazí. V piatok 12. novembra jej však Matovič v relácii rádia Expres odporučil, aby zažalovala štát a dožadovala sa vyplatenia výhry.

Matovič tvrdí, že urobil všetko preto, aby Zuzana peniaze dostala. Do týždňa sa zmenili podmienky žrebovania. Moderátori začali viackrát opakovať heslo, aby ho zachytili aj diváci pri počítačoch. Na vládu Matovič predložil novelizáciu známu ako lex Zuzana. Podľa nej totiž mala prípadné ďalšie podobné lapsusy počas žrebovania posúdiť komisia. Ak by uznala za vhodné, výhra mohla byť vyplatená. Proti návrhu sa postavila koaličná SaS. Liberáli označili Matovičove zmeny ako účelové.

Ani Matovičova rada Zuzane nie je dobrá. Štatút očkovacej súťaže totiž uvádza, že vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Advokáti z kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS pre Pravdu potvrdili, že šanca vymôcť výhru na súde je minimálna.

„Sám vyhlasovateľ v štatúte súťaže uvádza, že vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené, čo je typické pri tomto type hier a losovaniach, a to práve pre ich rizikový charakter,“ vysvetľujú advokáti.

Podľa nich mal vyhlasovateľ už pred prvým žrebovaním pamätať aj na takéto špecifické situácie. „Už pred prvým vysielaním sa ozývala kritika na nedostatočne presne formulované pravidlá. Mnohí ľudia, ktorí sa zaregistrovali do lotérie, nemohli sledovať priamy prenos v televízii napríklad aj z dôvodu pracovných povinností,“ pripomenuli advokáti z RUŽIČKA AND PARTNERS. Myslia si však, že keby Zuzana podala žalobu a uplatňovala si nárok na výhru súdnou cestou, mala by minimálnu šancu uspieť. Nesplnila totiž vtedy platné podmienky súťaže.