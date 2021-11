Bittó Cigániková: Reforma zdravotníctva je jednou z najdôležitejších pre SR

Reformu zdravotníctva považuje predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) za jednu z najdôležitejších reforiem, ktoré krajina potrebuje prijať. Povedala to v utorok na tlačovej konferencii v reakcii na slová predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) a signatárov memoranda za lepšie zdravotníctvo.

Tí žiadajú, aby do návrhu boli zapracované viaceré požiadavky, ako napríklad to, že k zoškrtávaniu zdravotníckych lôžok v nemocniciach nedôjde skôr, ako sa dá do poriadku ambulantný sektor. Predkladatelia memoranda preto požadujú garanciu, že sa optimalizácia nemocničnej siete uskutoční súčasne s revitalizáciou ambulantnej sféry.

„Pokiaľ nič neurobíme, nemôžeme očakávať žiadnu zmenu a so zdravotníctvom to pôjde dolu vodou tak, ako to išlo doteraz,“ povedala šéfka zdravotníckeho výboru s tým, že požiadavky memoranda sú „úplne na mieste“.

Podľa jej slov žiadajú signatári to, aby sa ozrejmila cesta pacienta naprieč zdravotníckym systémom. Tvrdí, že práve to je cieľom optimalizácie siete nemocníc. Harmonogram reformy hovorí jasne podľa Bittó Cigánikovej o tom, že reforma sa začne realizovať v poradí od lekárov – špecialistov, cez všeobecných ambulantných lekárov a následne v nemocniciach.

Poukázala tiež na to, že reforma by sa mala zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Hovorí tiež, že lôžka nezaniknú, ale že sa budú rozumnejšie využívať. V prípade epidémie sa však budú môcť využívať. Reforma by tiež mala podporiť vznik nových ambulancií.

Koaličná poslankyňa sa nestotožňuje s požiadavkou z memoranda, aby bolo garantované, že k reálnej reprofilizácii a prípadnému rušeniu akútnych lôžok nedôjde predtým, než dôjde k riadenému procesu zvyšovania kapacít ambulantnej sféry s viditeľnými a merateľnými výstupmi na jeho konci. K realizácii optimalizácie nemocničnej siete teda podľa signatárov smie dochádzať iba paralelne s revitalizáciou ambulantnej sféry tak, aby s prijatými zmenami dochádzalo k zvýšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Bittó Cigániková poukázala na to, že reforma by mala garantovať, že prípade zániku či reprofilizácie oddelenia minimálne ďalšie dva roky ho nemôžu zdravotné poisťovne odzmluvniť. „Finančná garancia je presne na to, aby nemocnica a kraj vedeli svojim občanom garantovať zdravotnú starostlivosť napríklad v ambulancii,“ doplnila.