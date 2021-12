Matovič: Motivácia peniazmi pri očkovaní funguje. Myslí si, že ho za to neocenia

NAŽIVO: Igor Matovič o úspechu bonusu pre seniorov.

Po tom, ako niektorí predstavitelia vlády oznámili úmysel finančne motivovať starších ľudí vo veku 60 a viac rokov k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, očkovanosť prvou dávkou v tejto skupine výrazne vzrástla, skonštatoval Matovič.

Oznámil to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) počas utorkovej tlačovej konferencie. Vyčíslil to na 395-percentný nárast záujmu. Očakáva, že to štát bude stáť približne 270 miliónov eur.

Pri ďalšom očkovaní už neplánuje dať takúto prémiu, išlo o riešenie momentálnej situácie.

