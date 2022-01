Napadnutie v Miloslavove: Pomoc potrebuje obeť, ale aj útočníci

Obec zareagovala pomerne prekvapujúco a rozvážne, dieťa si zastali. Bol tento postup zo strany obce správny?

V tejto chvíli je naozaj veľmi dôležité, aby sa dostala situácia čo najviac pod kontrolu a upokojila sa. Ako spoločnosť sme plní emócií, ktoré to v nás vyvolalo. Aj napriek tomu, že sme od toho „ďaleko“, sme zasiahnutí a dotýka sa nás to, pretože túto tragédiu máme vo svojom mobile a neustále nám ju pripomínajú rôzne príspevky. To, čo sa udialo, je neospravedlniteľný čin – násilie, ktoré nemá právo nikto na nikom páchať. Aj napriek tomu, že je to v tejto chvíli náročné, je potrebné oddeliť čin a toho, kto ho spáchal. Starosta obce odsúdil čin, násilie a nespravodlivosť, ktorá sa udiala.

Je namieste otázka: Prečo sa to stalo? Oslovili sme Miloslavovčanov, a tí sa zhodujú, že incident je výsledkom sociálnej izolácie. Je to tak?

Príčin môže byť mnoho a rozličných, ak by sme chceli byť naozaj profesionálni, potrebovali by sme sa na celú situáciu, aktérov aj skupinu pozrieť oveľa komplexnejšie. Fakt je, že ako spoločnosť už príliš dlho fungujeme v neprirodzenej situácii, o ktorej sme si mysleli, že nikdy nemôže nastať, že nikdy nikto nemôže ohroziť tie najbežnejšie veci, ktoré v živote máme, a stalo sa to. Na dlhé mesiace nás „odstavil“ neviditeľný vírus. Mladí ľudia podľa viacerých výskumov zvládajú pandemickú situáciu najťažšie zo všetkých vekových skupín. Sú v tom najcitlivejšom období svojho života a prežívajú ho v neštandardných podmienkach, ktoré im bránia chodiť do školy a byť so svojimi rovesníkmi, ak chcú byť spoločensky zodpovední. Násilie tu bolo aj pred pandémiou, ale aktuálne napätie, agresivita a polarizácia spoločnosti sú sekundárnymi následkami pandémie.

Je strach rodičov namieste? Ako musí teraz postupovať škola?

Akékoľvek emócie, ktoré teraz prežívame, sú prirodzenou reakciou, každý z nás je iný a inak reagujeme aj na tie najťažšie situácie. Strach je prirodzený, nikto z nás nechce, aby bolo ublížené našim najbližším. V rodinách aj v školách by sme mali vytvoriť bezpečné prostredie, kde dáme priestor tejto téme, kde môžeme otvorene hovoriť o pocitoch, ktoré teraz deti z toho, čo videli, zažili a vnímajú, majú. Potrebujú počuť, že mať nejaké pocity je v poriadku, že im dávame priestor na to, aby sa pýtali a mohli o tom všetkom hovoriť. Vieme, že aj dotknutá škola sa k celej situácii stavia veľmi zodpovedne a citlivo, chce pripraviť pre svojich žiakov bezpečný návrat do škôl, prizvali k tomu aj odborníkov a snažia sa upokojiť situáciu, aby sa mohli vrátiť k bežnému spôsobu života. Odporúčam každej škole, ktorá v pondelok otvorí dvere pre svojich žiakov, aby im vytvorili možnosť hovoriť o tom, učitelia, školskí psychológovia a podporné tímy môžu v tejto emocionálne náročnej chvíli pomoc svojim žiakom a sprevádzať ich.

Už kolujú chýry, že obeť incidentu bude chodiť do inej školy. Vraj rodina uvažuje o odsťahovaní. Je to riešenie?

Rodiny aktérov aj obete sú pod veľkým tlakom off line aj on line prostredia, zažívajú náročné chvíle. Jednou z reakcií nášho tela na stresujúce a vypäté situácie je aj útek od situácie, ktorá nás stresuje, do nejakého bezpečia. Rozhodnutie zotrvať alebo odsťahovať sa je, samozrejme, na samotnej rodine. Teraz je situácia veľmi „čerstvá“ a o ďalších krokoch a o tom, ako sa celá situácia vyvinie, pre aké riešenia sa rodiny rozhodnú, závisí aj od toho, ako sa im podarí situáciu ustáť a akú dostanú podporu.

Čo je najdôležitejšie v tejto chvíli?

V tejto chvíli je najdôležitejšie to, kedy a akú odbornú pomoc a podporu dostanú všetci, ktorých sa situácia dotýka. Obeť tohto agresívneho činu potrebuje okamžitú odbornú pomoc, aby sa eliminovali traumatické dosahy. Zúčastnení a zainteresovaní potrebujú rovnako odborný prístup z dôvodu ohrozenia ich budúceho vývinu.

Je správne, keď sa k prípadu vyjadrujú politici? Šéf koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár tvrdí, že deti, ktoré sa podieľali na incidente ako agresori, by mali skončiť v polepšovni až do osemnástich narodenín. Dôvodom je aj možnosť, že ich obeť si môže siahnuť na život. Boli to správne slová?

Veľmi vítam, ak sa vyjadrenia politikov, ktorí môžu pre mladých ľudí a našu spoločnosť niečo urobiť, budú týkať pomoci, podpory a návrhu systémových riešení a efektívnych zmien, ktoré zabránia a eliminujú takéto a podobné násilné činy.