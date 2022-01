Krajčí postavil pacientov na nohy a zdvihol im tlak. Lieky od špecialistov im už nepredpíše 'obvoďák'

Všeobecní lekári od začiatku roka nemôžu predpisovať lieky na odporúčanie lekára špecialistu. Pacient musí za lekármi cestovať, aby sa dostali k liekom.

Zmenu presadili poslanci za klub OĽaNO Eva Horváthová, Marek Šefčík a Marek Krajčí. Tvrdia, že predpisovanie liekov od špecialistov extrémne preťažuje ambulancie všeobecných lekárov a zbytočne sa zvyšuje ich návštevnosť.

Odvolávajú sa aj na závery Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, podľa ktorých delegovaná preskripcia (predpisovanie) tvorí až 55 percent celkovej preskripcie všeobecných lekárov a uberá im priemerne dve hodiny ordinačných hodín. Jediným riešením v tejto veci bolo podľa poslancov jednoznačne legislatívne vymedziť povinnosť preskripcie liekov indikujúcim lekárom.

„Odborný lekár nielen liek indikuje, ale ho pacientovi aj predpíše,“ vysvetľuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Rezort si od toho sľubuje, že sa zvýši medicínska a právna bezpečnosť pacienta aj indikujúceho, teda predpisujúceho lekára. „Pacient nebude nútený kvôli preskripcii lieku, ktorý indikuje odborný lekár, navštevovať všeobecného lekára,“ ozrejmila Eliášová. Dodala, že predpisujúci lekár má povinnosť predpísať pacientovi eRecept.

„Polymorbidní klienti zariadení sociálnych služieb zrejme zostanú o dva mesiace bez liekov a plienok, lebo všeobecný lekár, ktorého zväčša majú títo klienti spoločného a mohol im predpisovať lieky po dohode s odborným lekárom, to už nebude môcť robiť. A keďže odborného lekára má každý klient iného, viete si predstaviť, ako by mohlo zariadenie sociálnych služieb túto komunikáciu každý mesiac zvládnuť? Ja si to predstaviť neviem, lebo je to nevykonateľné!“ hovorí o problémoch nového nariadenia v praxi Anna Ghannamová, šéfka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.

Na problémy s predpisovaním liekov poukázala aj prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti primárka Eva Goncalvesová. „Polymorbídny starší pacient navštevuje viacerých špecialistov. Pacient si bude musieť strážiť, aby mal všetky lieky. Nemôže tak spraviť u jedného lekára, ale u mnohých,“ podotkla Goncalvesová.

Pacient teda s jedným problémom, predpísaním liekov bude musieť navštíviť jednotlivé ambulancie kardiológa, neurológa, diabetológa či očného.

„Všetkých bude musieť kontaktovať a všade dostane recept a pokyn na opakované užívanie lieku – ale všetko v iných termínoch, a tak sa tento nekonečný kolotoč bude opakovať. Pacienti budú chodiť po svojich špecialistoch, ktorých majú v rôznych okresných mestách, namiesto toho, aby vec vybavili vo svojej obci,“ upozorňuje Goncalvesová. Doplnila, že nikto nepochybuje o tom, že všeobecní lekári majú množstvo administratív­nej práce.

„Vraj ak si to odborná prax vyžiada, tak to rezort zmení. A čo tak hovoriť s odbornou praxou pred zmenou zákona? Ale to by museli sekretariáty ministrov inak pracovať. Máme tam žiadosť o stretnutie s ministrom od 10. 12. 2021 a volám tam týždenne! Baví vás to, takto nás a klientov stresovať?“ pokračuje Ghannamová.

Zväz ambulantných poskytovateľov varuje, že zmena môže byť príčinou zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov. „Máme totiž opodstatnené obavy z počiatočnej ťažkej implementácie zmeny preskripcie, ktorá môže byť príčinou zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Pre niektorých môže táto zmena znamenať zbytočnú logistickú záťaž v zmysle nutnosti návštevy viacerých lekárov špecialistov len na účel predpisu chronickej liečby,“ priblížila prezidentka zväzu Jaroslava Orosová.