Kaliňák: Bödör je nevinný, lebo súd o jeho vine nerozhodol

Obvinený nitriansky podnikateľ Norbert Bödör je podľa niektorých členov opozičného Smeru nevinný, lebo súd o jeho vine ešte právoplatne nerozhodol. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 to uviedol člen predsedníctva Smeru Robert Kaliňák, odvolávajúc sa na Ústavu SR.

„Tak je to v ústave. Do finálneho rozhodnutia súdu je každý nevinný. Keď to spochybňujete, tak spochybňujete ústavu,“ zdôraznil Kaliňák. Priznal, že mu nie je jedno, ako v nedeľu rozhodne Špecializovaný trestný súd v prípade obvinenia podnikateľa. Hovorí však o zneužívaní trestného práva, polícia podľa neho nie je nezávislá. Koalícii však odkázal, aby sa nebála vyšetrovať.

Predseda Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) pripustil, že istým spôsobom má Kaliňák pravdu. „Svojím spôsobom má pán Kaliňák pravdu, de jure sú títo obvinení zatiaľ nevinní, pokiaľ nie je vynesený rozsudok,“ povedal Krúpa.

Aktivity Smeru však podľa neho vedú k tomu, že sa obvineného podnikateľa snažia chrániť a naznačujú mu, aby vydržal a nevypovedal. Podľa neho sa miešajú témy, aby sa odvádzala pozornosť od iných vecí.