Podľa prieskumu by voľby vyhral Hlas. Druhá SaS v tesnom závese so Smerom

Do parlamentu by sa dostalo osem politických subjektov. Prieskum vedie jednoznačne mimoparlamentný Hlas Petra Pellegriniho.

Podľa prieskumy agentúry AKO pre televíziu JOJ by parlamentné voľby s prehľadom vyhral Hlas s 18 percentami. Nasleduje SaS s 14,2 percentami. Na päty mu šliape Smer, ktorý má o štyri desatiny menej.

V súčasnosti mandátovo najsilnejšie vládne hnutie OĽaNO by získalo 9,3 percenta. Za ním nasleduje mimoparlamentné Progresívne Slovensko s 8,5 percenta.

Ďalší koaličný partner hnutie Sme rodina má sympatie 6,5 percenta voličov. Republika, ktorú tvoria odídenci od extrémistickej ĽS NS, by získala 6,2 percenta hlasov.

Rebríček subjektov, ktoré prekročili päťpercentnú hranicu, ktorá je potrebná na vstup do parlamentu, prekročila ešte aktuálne mimoparlamentné KDH so 6 percentami.

Ďaleko do parlamentných lavíc má v súčasnosti strana ĽS NS (2,9 percenta), ale aj koaličná Za ľudí (2,2 percenta).

Podľa 95-percentného intervalu spoľahlivosti by sa do Národnej rady mohlo dostať združenie maďarských strán Aliancia (4 percentá) a SNS (3,6 percenta).

Najviac poslancov by mal teda Hlas – 33. Sulíkovci by do parlamentu poslali 26 poslancov, Smer by mal 25 mandátov. OĽaNO Igora Matoviča by získalo 17 kresiel. Progresívci o dve menej. Hnutie Borisa Kollára by disponovalo 12 poslancami, Republika a KDH jedenástimi.