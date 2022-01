Heger sa púšťa do riešenia rómskych problémov

Spoločnosť mu robili splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero a poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák (OĽaNO).

Pollák: Dajme budúcnosť rómskym deťom

Základnú školu vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok navštevuje 844 žiakov, 90 percent z nich tvoria rómski študenti. Počtom tried i žiakov patrí medzi najväčšie v okrese a počet žiakov v škole neustále rastie. Kapacity školy už nepostačujú, preto funguje v dvojzmennej prevádzke.

„Slovensko dostáva finančné prostriedky z Európskej únie a aj vďaka plánu obnovy chceme pomôcť konkrétnym komunitám, ale aj školám, ktorých kapacity nepostačujú, aby mohli aj naďalej vzdelávať deti. V takýchto podmienkach robí pani riaditeľka, ale aj celý pedagogický zbor výbornú prácu a za toto im ďakujem,“ povedal Heger.

Okrem školy, kde pobudol aj s deťmi v triede, navštívil aj komunitné centrum Cesta von, cez ktorý pôsobí projekt Omama. Omamy sú ženy, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia a pomáhajú ostatným rómskym rodinám rozvíjať u detí v predškolskom veku motoriku, kreativitu, ale aj komunikáciu a pozornosť. Aktuálne sa omamy takto starajú o 569 detí. „Príbehy 27 omám sú príbehmi odhodlania, ťažkej práce, ale aj neľahkého života, keďže samy pochádzajú z marginalizovaných komunít. Svojou prácou idú príkladom nielen deťom, ktoré pomáhajú vychovávať, ale aj ich rodičom,“ vyhlásil premiér.

VIDEO: Rómska komunita patrí k najviac zranenej

Vo všetkých troch obciach zdôraznil, že ak chce Slovensko dosiahnuť ešte výraznejší pokrok v riešení rómskej otázky, tak práve vzdelanie a inklúzia sú cestou. Potvrdil, že vláda zdroje má a čo potrebuje, je pomoc motivovaných a odhodlaných ľudí. „Máme enormné peniaze, či už z Európskej únie, ktoré ešte neboli vyčerpané, ale taktiež máme pripravené peniaze na budovanie infraštruktúry, ktorou chceme investovať do vzdelávania,“ skonštatoval.

Heger dopoludnia absolvoval aj návštevu komunitného centra v Spišskej Teplici v popradskom okrese, kde sa stretol aj so starostami z regiónu, popoludní sa presunul do Fričoviec, kde sa plánuje výstavba vodovodu. Pred miestnym úradom ho okrem starostu Jána Mikulu privítali chlebom a soľou malé dievčatá z obce. Pre premiéra pripravili krátky program a od starostu dostal obraz a darčekový kôš. V starej škôlke, vedľa ktorej už rastie nová ho privítali detičky s pesničkou, ktorú si s nimi premiér aj zaspieval.

Premiér vyzdvihol obec Fričovce v okrese Prešov, ktorá sa zapojila do viacerých výziev. Úspešná bola aj pri žiadaní dotácie z eurofondov na výstavbu vodovodu. Pokryť má dodávku vody približne pre 240 Rómov a okolo 700 ďalších obyvateľov. Pripomenul, že v súčasnosti žije približne 27 percent osôb z marginalizovaných rómskych komunít vo svojich príbytkoch bez tečúcej vody. Náš cieľ je stlačiť to do roku 2030 na sedem percent, uviedol s tým, že následne chcú tento problém úplne odstrániť.

VIDEO: Fričovce potrebujú vodovod

„Každá vláda, ktorá nie je blízko k ľuďom, im nerozumie. Aj moji ministri sú dnes v rôznych regiónoch, nielen kvôli tomu aby poznali ich problémy, ale aj ich riešili. Mnohé vlády doteraz ignorovali problémy marginalizovaných komunít. Pre nás je dôležité, aby sme ich teraz vyriešili. Aj so starostom Fričoviec sme riešili, že až 80 percent rómskych rodín je ohrozených chudobou. Dôvodom je aj ich nižšia zamestnanosť. Rómom, s ktorými som dnes hovoril som povedal, že pred voľbami ma určite neuvidia. Ak, tak po voľbách, pretože sa s nimi chcem baviť o ich skutočných problémoch, ktorým čelia,“ povedal na brífingu Heger.

„Peniaze, ktoré prichádzajú na Slovensko, majú ľudí spájať a nie rozdeľovať na Rómov a Nerómov,“ hovorí poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák. Dôkazom toho má byť aj nový vodovod, ktorý sa stavia vo Fričovciach aj z európskych peňazí, ktorý bude slúžiť celej obci. „Som rád, že som bol súčasťou tímu ľudí, ktorí pripravili európsku stratégiu, ktorá je ambiciózna. Má pomôcť zabezpečiť do desiatich rokov pitnú vodu pre 95 % ľudí v Európe. Dnes ju má iba 67 % obyvateľov.“

„Mojou ambíciou, ako splnomocnenca vlády pre rómske komunity je intenzívne komunikovať s príslušnými rezortmi, aby sa zlepšili podmienky života marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečili nárokovateľnosť vzdelávania v materských školách pre všetky deti od troch rokov a tak isto zvýšenie podielu základných škôl založených na celodennom vzdelávaní,“ skonštatoval Ján Hero.

Pripomenul tiež, že aktuálne je otvorených osem výziev v celkovom objeme viac ako 50 miliónov eur, v rámci ktorých môžu žiadať obce o finančné zdroje na podporu dobudovania inžinierskych sietí alebo na programy vzdelávania v ranom detstve pre deti z rómskych komunít do troch rokov. „Som presvedčený o tom, že na spoločných rokovaniach, ktoré aktuálne prebiehajú k Partnerskej dohode, sa nám podarí zabezpečiť úspešný výsledok, ktorý bude viesť k skvalitneniu života obyvateľov v rómskych komunitách a výrazne sa zlepšia ich životné podmienky,“ doplnil.

Takto vítali premiéra vo Fričovciach