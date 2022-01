Krúpa verí, že dohoda s USA prejde. Šutaj Eštok má o nej pochybnosti

Nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Matúš Šutaj Eštok má o obsahu zmluvy pochybnosti, je presvedčený, že nie je v súlade s Ústavou SR. „V každom klube sa nájde niekto, kto má s tým nejaký problém a nezahlasuje,“ povedal Krúpa v súvislosti s prijatím dohody v parlamente. Myslí si však, že nebude problém s jej odobrením. Poslanci pôsobiaci v Hlase-SD podľa Šutaja Eštoka dokument nepodporia, pretože sa nevyvrátili pochybnosti. Musí byť podľa neho jasne deklarované, že nenabúra našu suverenitu a ani územnú celistvosť.

Interpretačná doložka k obrannej dohode nie je právne záväzná. Ak by bola, musela by ju podpísať aj americká strana, dodal Šutaj Eštok.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa cez interpretačnú doložku snažila podľa Krúpu rozptýliť pochybnosti. „Doložka vysvetľuje, že tu žiadne základne nehrozia a že to neohrozuje našu suverenitu,“ povedal s tým, že časť verejnosti si aj napriek takýmto uisteniam bude myslieť svoje. „Američania to vnímajú ako záležitosť, ktorú si riešime my,“ povedal s tým, že dohodu tohto typu už podpísalo viacero krajín a my sme jediná krajina, kde sa to tak intenzívne rieši.

Doložka podľa Šutaja Eštoka nerieši nič, prezidentka na základe toho, že s ňou prišla, potvrdila špekulácie. „Keby bola zmluva jednoznačná, žiadna interpretačná doložka nemusí byť,“ povedal. Rozporov s ústavou vidí opozičný poslanec niekoľko, kritizuje hlavu štátu, že sa neobrátila na Ústavný súd SR napriek pripomienkam relevantných organizácií. Označil to za najväčšiu chybu v jej doterajšom pôsobení. Krúpa mu vyčítal, že nevedel povedať, ktorý článok ústavy zmluva porušuje.

Šutaj Eštok dodal, že vláda súčasného lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho začala o zmluve rokovať, ale nikdy nebola podpísaná. O materiáli sa podľa neho rokovalo a pre pochybnosti sa neprijala.

Referendum a vlna omikronu

Krúpa zároveň pripomenul, že nikto nesprofanoval tému referenda tak, ako súčasná opozícia. Šutaj Eštok mu pripomenul, že OĽANO urobilo „šaškáreň“ z tejto témy, keď pred voľbami robilo anketu o referendových otázkach a jeho šéf Igor Matovič viackrát prišiel s návrhmi na konanie referenda s niekoľkými otázkami.

V súvislosti s nástupom vlny omikronu Krúpa povedal, že vláda robí všetko, čo sa dá. Potvrdil, že rezort zdravotníctva pripravuje núdzové zdravotnícke zariadenia. Myslí si, že tu bude intenzívna, ale krátka vlna. Šutaj Eštok dúfa, že Slovensko bude lepšie pripravené, ako pri prvej a druhej vlne. Krúpa dodal, že vzhľadom na vlnu omikronu sa už nemusí intenzívne diskutovať o téme povinného očkovania.