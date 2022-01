Nedávajte choré deti do školy, prosia lekári. Triedy sa stanú ohniskami omikronu

"Omikron sa bude najviac šíriť medzi neimúnnou populáciou. Teda medzi tými, ktorí nie sú zaočkovaní a ochorenie neprekonali. Takých je najviac medzi deťmi,“ upozorňuje hlavná odborníčka na pediatriu ministerstva zdravotníctva Elena Prokopová.

Hoci je priebeh ochorenia u najmladších detí zväčša mierny, deti môžu mať vážne zdravotné komplikácie aj po prekonaní ochorenia COVID-19. Za uplynulý rok prijali aj v Detskej fakultnej nemocnici Košice desiatky pacientov s multisystémovým syndrómom.

„Ide o najzávažnejšiu pediatrickú komplikáciu infekcie covidu. Vzniká niekoľko týždňov po uplynutí prvotnej infekcie vírusom, ktorá je zvyčajne bezpríznaková,“ upozorňuje medicínsky námestník detskej nemocnice Martin Mráz.

Na Slovensku žije niečo vyše milióna detí do 18 rokov. Z nich je plne zaočkovaných 83-tisíc, pričom sa očakáva, že až 250-tisíc mladých sa s omikronom stretne. PCR testy od začiatku pandémie odhalili viac ako 167-tisíc pozitívnych pacientov do 20 rokov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo od začiatku pandémie hospitalizovaných 1 400 detí, 20 z nich vyžadovalo umelú pľúcnu ventiláciu a 12 zomrelo.

„Kolegyne z regiónov, kde nastupuje omikron, majú skúsenosti, že u detí sa prejavuje silnejšie. Deti mávajú štyri až päť dní vysoké teploty do 40 stupňov a nemôžeme tvrdiť, že detí sa to ochorenie netýka a že to je pre ne ľahké,“ mieni pediatrička Prokopová, ktorá je aj členkou Konzília odborníkov.

S veľkou vážnosťou hovorí, že školy nenechali otvorené, aby žiakov cielene premorili. „Sú otvorené preto, lebo omikron sa tak rýchlo šíri, že vzhľadom na uvoľnené opatrenia to význam nemá,“ podotkla Prokopová. Ak sa dieťa neinfikuje v škole, tak by sa mohlo s omikronom stretnúť kdekoľvek inde.

„Premorenosť u detí nie je veľká. V školách bol nastavený bezpečný režim a deti boli dlho doma. Vzhľadom na nízku zaočkovanosť týchto vekových skupín a infekčnosť omikronu očakávame veľký počet pozitívnych detí,“ dodala.

Od začiatku januára je dostupné očkovanie pre deti od 5 do 9 rokov. Túto možnosť využilo zatiaľ 288 detí. Pri vekovej skupine od 10 do 14 dostalo aspoň prvú dávku vakcíny 63-tisíc detí a spomedzi 15– až 19-ročných je 96-tisíc kompletne zaočkovaných.

Najlepšou ochranou sú podľa Prokopovej aj naďalej základné veci ako respirátor, dezinfekcia, odstupy či vyhýbanie sa miestam, kde je veľa ľudí. „Inak sa musíme už snažiť normálne žiť,“ podotkla. Pripomína, že nosenie respirátora znižuje vírusovú nálož a od nej závisí, aký bude mať pacient priebeh ochorenia. „Prosíme rodičov, aby choré deti nedávali do školy, aby nedávali do tried deti, ktoré boli s pozitívnym človekom,“ dodala Prokopová, pričom rodičom pri podozrení odporúča samotest.

Ľahší priebeh

Od konca augusta bolo hospitalizovaných zhruba 18-tisíc pacientov nad 55 rokov, pričom za rovnaký čas skončilo v nemocniciach zhruba deväťsto pacientov mladších ako 19 rokov.

Detskí pacienti museli byť hospitalizovaní pre potrebu infúznej liečby kvôli dehydratácii a nedostatočnému príjmu potravy,“ vysvetľuje primár kliniky pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín Pavol Šimurka. Dodáva, že pre priebeh ochorenia boli viac hospitalizované staršie deti a adolescenti.

„U dojčiat a batoliat to bola tiež neistota a obavy zo schopnosti doma zabezpečiť zdravotnú starostlivosť,“ spresnil. Primár Šimurka dodal, že podľa jeho skúseností neprebieha ochorenie v detskom a adolescentnom veku ako u dospelých. „Na rozdiel od dospelých je závažnejší dosah na zdravú populáciu cez blokádu sociálneho vývoja a vzdelávania,“ upozorňuje.

Prejavy ochorenia u detí sú pri omikrone podobné ako pri delte. U niektorých pacientov ide o hnačku, u iných zase vyskočia teploty. Ak je dieťa v kontakte s pozitívnym, treba ho prihlásiť na bezplatný PCR test cez korona.gov.sk a po pozitívnom výsledku majú rodičia kontaktovať pediatra. S ním sa podľa príznakov nastaví liečba.