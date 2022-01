Mali by nezaočkovaní v nemocnici platiť? Spoluúčasť pri liečbe brzdí zákon

Povinná spoluúčasť na liečbe covidu by znamenala, že určitá zdravotná starostlivosť by nebola pre nezaočkovaných hradená zo zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo spravodlivosti síce právnu analýzu pripravili, no odpovede na to, koho by sa spoluúčasť týkala a koľko by nezaočkovaného pacienta stála, nepriniesla.

Ústava hovorí, že občania majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu stanovenom zákonom.

„Správanie sa tých, ktorí sa dobrovoľne nedajú zaočkovať bez legitímneho dôvodu, je vo svojich dôsledkoch prejavom absencie solidarity s inými obyvateľmi, ktorí sa správajú zodpovedne,“ spomína sa v právnej analýze. Tá upozorňuje, že na rozdiel od iných ochorení ide pri koronavíruse o ochorenie „infekčné, rýchlo sa šíriace, s pomerne vysokou úmrtnosťou a nutnosťou hospitalizácie a predovšetkým spôsobujúce náhly nápor na zdravotnícky systém, a tým aj systém verejného zdravotného poistenia v krátkom čase“.

Analýza spomína, že na rozdiel od nutnosti zmeny životného štýlu, ktorá nie je jednoduchá, je veľmi účinným prostriedkom predchádzania tomuto ochoreniu podanie vakcíny.

„V analýze sa jasne uvádza, že vakcíny používané proti covidu sú bezpečné, zabraňujú šíreniu ochorenia, znižujú riziko hospitalizácie a taktiež riziko následného úmrtia,“ skonštatoval predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Pri spoluúčasti na liečbe je však potrebné zvážiť aj iné porušenia prevencie poškodenia zdravia iným správaním. „Napríklad nezdravým životným štýlom, fajčením, prejedaním sa, požívaním návykových látok, náš systém verejného zdravotného poistenia finančnú spoluúčasť nestanovuje,“ prízvukuje právna analýza.

Výška a podmienky prípadnej finančnej spoluúčasti na liečbe covidu by podľa rezortov zdravotníctva a spravodlivosti mali byť nastavené tak, aby nedochádzalo k vylúčeniu poskytnutia zdravotnej starostlivosti neočkovaných a tých, ktorí covid neprekonali.

Minister Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) však pre Pravdu priznal, že za istých okolností je spoluúčasť na liečbe možná. Jedným dychom však dodal, že by sa musela zmeniť legislatíva, čo podľa neho nie je také jednoduché.