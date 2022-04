Fico s Pellegrinim chcú poslať preč celú vládu. Kollár aspoň Kéryho zo Smeru

„Čaputová s Hegerom sa museli načisto zblázniť,“ oznámil vo videu bývalý viacnásobný premiér a dnes líder mandátovo najsilnejšej opozičnej strany Smer Robert Fico. Kým na tlačovej besede v Bratislave podpredsedovia Smeru oznamovali, že na budúci týždeň podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s jediným bodom programu – vyslovenie nedôvery premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) a celej vláde, Fico uverejnil na sociálnej sieti video.

VIDEO: Fico: Darovanie systému S-300 Ukrajine je vojnovým činom, Čaputová s Hegerom nás ťahajú do vojny.

„Sú to obyčajné smiešne americké figúrky, ktoré deň za dňom hlbšie zaťahujú Slovensko do vojny na Ukrajine, s ktorou Slovensko nič nemá. Od včera večera (štvrtok 8. apríla – pozn. red.) búšime do vlády, aby potvrdila darovanie systému S-300 Ukrajine, lebo ľudia nám posielali relevantné informácie o jeho presune,“ pokračuje Fico.

Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha vláde vyčíta, že už v nedeľu v televíznej diskusnej relácii minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zvláštne popieral, že obranný systém S-300 sa presúva. Priznal len, že ide na východnú hranicu.

„A dnes vieme, že darovanie systému je súčasťou cesty Hegera na Ukrajinu, aby chudák-neborák neprišiel s prázdnymi rukami,“ myslí si Fico. Vo štvrtok v noci práve Fico zverejnil krátke video, ktoré zachytáme systém naložený na železničné vagóny, a pýtal sa, či ide na Ukrajinu. Kým Naď tvrdí, že na budúci týždeň príde na Slovensko už štvrtá batéria obranného systému Patriot, Fico mu oponuje, že S-300 je „podstatne výkonnejší a presnejší“ a slovenskí vojaci zatiaľ Patriot nevedia obsluhovať.

„Prezidentka a vláda ťahajú Slovensko do obrovského nešťastia len preto, aby ich mali vo Washingtone a Bruseli radi,“ obhajuje Fico rozhodnutie podať návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde. Podporu bude opozičná strana hľadať aj na verejnom zhromaždení, ktoré sa má uskutočniť v nedeľu na bratislavskom Slavíne.

VIDEO: Pellegrini: Vláda, ktorá takto klame, nemá právo na ďalšiu existenciu.

Peter Pellegrini, líder ďalšej opozičnej strany Hlas, síce nehovorí o odvolávaní vlády, je však veľmi pravdepodobné, že sa pridá k Smeru. „Celé týždeň pán Naď, Heger a Matovič klamali slovenských občanov, že odovzdanie systému S-300 je zatiaľ bezpredmetné,“ vyčíta vláde.

„Jedna vec je zbaviť sa vlastnej obrany spôsobom, ktorý ešte žiadna krajina na svete neurobila. Druhá vec je klamať, otvorene klamať vlastných občanov a to len kvôli hazardu s ich bezpečnosťou. Táto vláda nemá žiadne morálne právo na ďalšiu existenciu. Je to nielen vláda chaosu, zlyhania a chudoby, ale aj vláda absolútnych klamárov a ľudí, ktorí sa spreneverujú ochrane národnoštátnych záujmov SR,“ tvrdí Pellegrini.

VIDEO: Kollár: Poslali sme Ukrajine S-300, pošlime preč aj Kéryho.

Kým Smer sa odvolávať vládu ešte len chystá, Miroslav Kollár (nez., Spolu) podal návrh na odvolanie šéfa zahraničného výboru Mariána Kéryho (Smer).

„V deň, keď sme darovali Ukrajine obranný systém S-300 je čas vysporiadať sa aj s predstaviteľmi ruskej piatej kolóny v oficiálnych štruktúrach Slovenskej republiky. Predseda Zahraničného výboru NR SR Marián Kéry je funkčne jedným z jej najvýznamnejších predstaviteľov,“ tvrdí Kollár.

Kérymu vyčíta, že si ako predseda výboru „nevšimol správy spravodajských služieb o ruskej špionáži voči SR, ignoroval informácie o hybridných útokoch Ruska na slovenské štátne inštitúcie a slovenské ukotvenie v EÚ a NATO“.

„Rusko zaútočilo na Ukrajinu, zabíja tam tisícky nevinných civilistov a zaradilo Slovensko na zoznam svojich nepriateľov, ale podľa Kéryho je Ruská federácia stále naším priateľom. Človek s takýmto pomýleným kompasom a postojmi, ktoré sú viac v súlade s ruskou propagandou ako s vitálnymi záujmami Slovenskej republiky, nemá na poste predsedu Zahraničného výboru NR SR čo robiť,“ vyhlásil Kollár.