Muž nemôže rodiť. Slovensko čakajú vulgárne diskusie o sexualite

Ide o usmernenie ministerstva zdravotníctva zo začiatku apríla, ktoré umožňuje zmenu pohlavia aj bez chirurgického zákroku. V skratke prináša pri zmene pohlavia možnosť voľby medzi chirurgickým zákrokom a hormonálnou liečbou. O stiahnutie usmernenia okamžite žiadalo viac ako 20 poslancov koaličného hnutia OĽaNO. Najväčšími hlasnými trúbami odporu sú Anna Záborská a Richard Vašečka (OĽaNO, Kresťanská únia). "Muž sa matkou stať nemôže. Naše matriky nevedia zapísať ,matrikového' muža ako matku dieťaťa,” vyhlásil Vašečka.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) ich podľa Záborskej ubezpečil, že usmernenie minister Lengvarský urýchlene zruší. Minister je otvorený diskusii, no medicínske nariadenie sa zrušiť nechystá.

Podľa poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) by sa témou mala v pondelok zaoberať aj koaličná rada. Poslanec Tomáš Taraba (nez.) je presvedčený, že obvinenie Roberta Fica (Smer) a zadržanie Roberta Kaliňáka sa objavili len preto, aby zakryli fakt, že na Slovensku budú onedlho ženy s penismi. Fico síce vyhlásil, že „nechce, aby tu chodili ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sú ženy a budú mať medzi nohami dvadsaťcentime­trového pinďúra“, ale aj dodal, že Smer „ako ľavicová strana rešpektuje sexuálne menšiny“.

Sexualita a politika

Na zmenu pohlavia v prípade transsexuálnej osoby by už nemalo byť nevyhnutné podstúpiť chirurgický zákrok na odstránenie mužských či ženských pohlavných orgánov ani povinnú kastráciu. Po novom by mala stačiť aj hormonálna liečba v trvaní najmenej jedného roka. Lengvarského usmernenie zdôrazňuje, že ak počas tohto roka osoba, ktorá žila v role opačného pohlavia, písomne vyjadrí svojmu ošetrujúcemu lekárovi presvedčenie, že „trvalá, celoživotná a nezvratná zmena jej právnej identity, mena a priezviska je pre ňu jediným možným riešením“, ku chirurgickému zákroku na úradnú zmenu mena a pohlavia v dokumentoch už pristúpiť netreba.

„Toto usmernenie vznikalo nadštandardným procesom na ministerstve zdravotníctva tri roky. Stiahnutie je možné, samozrejme, po diskusii, ktorá by mala reflektovať odlišné názory, ktoré máme. V blízkej dobe zvolám všetkých, čo majú iné odborné názory a majú výhrady k tomuto usmerneniu,“ uviedol Lengvarský. Pokiaľ sa nájde nejaký spoločný záver, bude podľa jeho slov usmernenie skoro upravené. Podotkol tiež, že usmernenie je čisto odborné a podrobilo sa celému pripomienkovému konaniu.

Komunitná pracovníčka poradenského centra pre LGBTI+ ľudí PRIZMA v Košiciach Zara Kromková upozorňuje, že po „ideologických útokoch spiatočníckych politikov a političiek“ začínajú niektoré matriky odmietať postupovať podľa aktuálneho usmernenia.

„V ambulanciách sa objavuje prax, že lekárka odmieta rešpektovať aktuálne platné usmernenie ministerstva zdravotníctva a aj naďalej núti trans ľudí do kastračných výkonov,“ ozrejmila Kromková. Dodala, že transrodoví ľudia sú jediní, ktorí priamo cítia „dopady polarizácie odborného usmernenia sú vystresovaní a v panike“.

Nové usmernenie rezortu zdravotníctva týkajúce sa zmeny pohlavia má podľa prezidentky Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Ľubomíry Izákovej slúžiť najmä na odstránenie právnej neistoty lekárov i pacientov. Podľa iniciatívy Inakosť má zjednodušiť proces zmeny pohlavia pre transrodových ľudí. Usmernenie víta aj Amnesty International Slovensko, jeho prijatie považuje za dôležitý krok smerom k ochrane ľudských práv transrodových ľudí.

Láska a príroda

Sexuologička Danica Caisová priblížila, že kastrácia je definitívne ukončenie plodnosti a je rozdiel, či chce zmenu pohlavia vykonať žena, alebo muž.

„Človeku, ktorý ma ženské telo a absolvuje zmenu pohlavia a stane sa mužom, maternica a vaječníky zostávajú,“ vysvetlila. Definitívne ukončenie plodnosti je podľa nej dôležité v tom, aby muž neporodil a aby žena neoplodnila ženu. Pripomína extrémne vzácny prípad, kedy muž porodil, ale zároveň dodáva, že to sú anomálie a slovenská spoločnosť nie je na takúto diskusiu pripravená. „Na druhej strane je to tak zriedkavé a zďaleka to nie je to najdôležitejšie,“ spresnila sexuologička.

„Odborné usmernenie treba ešte raz prerozprávať. Je dobré, že sa otvorila táto diskusia,“ dodala Caisová. Tvrdí, že matriky vydávajúce doklady sa dodnes riadia starým usmernením z roku 1981, ktoré ako jediné v slovenskom právnom poriadku riešilo proces zmeny rodu. Toto usmernenie však na zmenu dokladov vyžadovalo potvrdenie o tom, že človek prešiel kastráciou, teda operáciou. Okrem toho musel dva roky chodiť na psychoterapiu. Podotkla, že nie každý, kto si nie je istý, čím je, je zároveň aj ochotný podstúpiť zmenu pohlavia.

No práve tá môže spôsobiť aj legislatívne problémy, keďže na Slovensku nie je povolený manželský zväzok rovnakého pohlavia. Problém pri zmene pohlavia podľa sexuologičky nastáva aj vo chvíli, keď je človek ženatý alebo vydatý. „Keď jeden z partnerov podstúpi zmenu pohlavia, tak čo sa stane s manželstvom? Zanikne?“ pýta sa.

Sexuologička nesúhlasí so všetkým, čo presadzujú ortodoxní poslanci. „V tomto prípade súhlasím, že o tom treba diskutovať. Poslanci podozrievajú ministerstvo, že to poza bučky bez parlamentu schválilo. Ide však o medicínske usmernenie, nie politické, no nie všetko je dotiahnuté do konca,“ opakuje sa.

Deviácia sa podľa nej nedá naučiť ani sa nedá získať „ako osýpky“. Spomína na zastaranú teóriu, podľa ktorej 14-ročných chlapcov zvádzali homosexuáli a následným stykom sa aj z nich stali homosexuáli. Zdôrazňuje, že to nie je tak, človek sa tak narodí a musí sa s tým naučiť žiť.

„Niekto je ľavák, niekto je gay, niekto transrodový,“ tvrdí Caisová. „Jedno zo základných kritérií je aj zaľúbenosť. To, do koho sa zamilujeme, ku komu cítime hlboký cit lásky, pre koho by sme sa obetovali, ku komu sme pripútaní či komu sme verní. Myslíme si, že to je všetko samozrejmé, ale to je príroda, to nás nikto neučí,“ uzavrela.