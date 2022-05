Štát mešká s novými nemocnicami z fondu obnovy, Penta je pripravená

Už tento týždeň malo byť známe, kde chce štát nové nemocnice postaviť, kde čo zrekonštruovať a mohla sa rozbehnúť projektová súťaž. Napriek tomu, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) má podklady od ministerstva zdravotníctva na stole už niekoľko mesiacov, znova boli odsunuté na druhú koľaj.

VIDEO: Penta už s Nemocnicou Bory v Bratislave finišuje. Pozrite sa, ako to tam vyzeralo v marci. (9. 3. 2022)

Rozhodnutie o tom, kde sa postavia nové nemocnice z plánu obnovy, robí práve premiér a zároveň je na ministerstve zdravotníctva vytvorená dvojčlenná komisia, ktorá by mala projekty nemocníc hodnotiť. Rezort však tieto dve mená tají. Dôvodom má byť to, že nedostal povolenie na ich zverejnenie. Na otázky, či je to transparentné a či to nie je alibistické, ministerstvo odpovedalo, že ide o snahu, aby tieto osoby nikto neovplyvňoval.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) chcel ešte minulý týždeň apelovať na premiéra, aby sa koaličná rada zaoberala otázkou výstavby nemocníc. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) priznala, že tento týždeň sa tomuto bodu koalícia nevenovala. Prednosť dostala hádka o finančnej pomoci.

VIDEO: Takto vyzerajú Rázsochy v Bratislave po odstránení betónového skeletu roky chátrajúcej stavby novej nemocnice. Zábery z dronu. (25. 4. 2022)

Pri čerpaní zhruba miliardy eur z plánu obnovy na nové nemocnice je namieste obava, či štát sľúbené míľniky stihne. Termínom, keď musia byť peniaze investované, je rok 2026, no ministerstvo zdravotníctva zatiaľ žiadne hmatateľné, ba ani viditeľné kroky neurobilo.

Premiér Heger odmieta debaty o tom, či sa nové nemocnice stihnú postaviť. Hovorí o „maľovaní čertov na stenu“. Je to však práve bývalý minister zdravotníctva a dnes poslanec Marek Krajčí (OĽaNO), ktorý tvrdí, že ministerstvo zdravotníctva termíny nestihne. Na jeho stranu sa postavila tak opozícia, ako aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý viackrát vyhlásil, že Lengvarský je zrelý na odchod.

Krajčí tiež podozrieval Lengvarského, že podľa neho zámerne nepripravoval pre plán obnovy projekty pre koncové nemocnice, hoci súkromné nemocnice mali dostatočné informácie a pripravovali sa. „Svedčí o tom napríklad aj uznesenie Banskobystrického kraja v minulom roku v prospech stavby novej nemocnice Penty v Rimavskej Sobote,“ priblížil Krajčí. Implementácia plánu obnovy na rezorte zdravotníctva podľa neho výrazne zaostáva.

„Pre mňa ktokoľvek, kto maľuje čerta na stenu, nie je normálny. Odkazujem to všetkým. Potrebujeme dávať ľudom výsledky a nádej, a nie maľovať čertov na stenu,“ hneval sa premiér. Podľa neho ide v poslednej dobe o akýsi „šport“. „Nič nie je stratené, ako sa vám to niekto snaží podsunúť. Odmietnite strach a verte nám,“ uzavrel Heger.

Šéf rezortu zdravotníctva Lengvarský vylúčil, že by mal pokyny od investičnej skupiny Penta. Zdôraznil, že jeho šéfom je premiér a ten nemá s jeho prácou žiadny problém. Otázka výstavby nemocníc je podľa neho v riešení.

„Verím tomu, že sa rádovo v dňoch až týždňoch blížime k definitívnemu riešeniu,“ dodal. Ministrovi Lengvarskému sa však kráti čas, pretože podľa jeho slov má už len týždeň na to, aby mu Heger podklady schválil a mohol rozbehnúť projektové súťaže. Tie by sa mali ukončiť v septembri a následne by sa malo začať stavať.

Z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti má sieť nemocníc Svet zdravia investičnej skupiny Penta ambíciu postaviť na Slovensku nové regionálne nemocnice podľa vzoru nemocnice v Michalovciach. Celkovo má dnes pripravených päť projektov výstavby, dostavby či rekonštrukcie nemocníc. Penta ráta s tým, že nové nemocnice vyrastú v Rimavskej Sobote a v Humennom.

Aj keby nemocnice za peniaze z plánu obnovy postavil súkromný investor, podľa Lengvarského by ich aj tak spravovali samosprávy či štát.

VIDEO: Stavba novej nemocnice Bory v Bratislave z výšky. Zábery z dronu. (25. 4. 2022)