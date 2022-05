Nedajte sa zmiasť pekným počasím, prídu aj búrky, aj zima

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia na nový týždeň s meteorológom Petrom Jurčovičom.

Po chladnom apríli prišiel pomerne teplý máj. „Teplotné podmienky nám už viac pripomínajú to, na čo sme si zvykli v posledných desaťročiach. Začalo byť teplejšie, ale bolo to podmienené, pretože napriek tomu, že cez deň sa oteplilo, tak vo štvrtok na severe Slovenska bol na niektorých miestach zaznamenaný prízemný mráz,“ uviedol klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško Faško.

V piatich centimetroch nad zemským povrchom mrzlo aj v Oravskom Podzámku, kde bolo –1,2, v Červenom Kláštore –1,6, v Podbanskom –2,5, Plavči –2,1 a v Ružomberku –0,1. V Trebišove na Trebišovskej nížine síce nebol prízemný mráz, ale +1,5 stupňa tesne nad zemským povrchom mohlo poškodiť rastliny.

Dni už bývajú čoraz dlhšie. Slnko vychádza pred pol šiestou ráno a zapadá až takmer pred pol deviatou. „Takmer 15 hodín je nad obzorom. Cez víkend by práve toto malo byť akýmsi motorom, že teplota vzduchu môže popoludní dosiahnuť aj letné hodnoty. No nebudú to tropické teploty,“ podotýka Faško.

Tri roky po sebe bol máj daždivý. Pamätný je najmä ten z roku 2019, ktorý bol naozaj chladný a plný vody. Tohtoročný máj sa začína inak. Ešte sa však neskončil a myslím si, že v ďalšom období možno nemusíme počítať s tým, že bude až tak teplo, ako je teraz. Môže sa ešte ochladiť," upozorňuje klimatológ.

Aj preto radí užiť si víkend v záhrade či na turistike. „Koniec týždňa by nemal byť rušený ani prehánkami a búrkami. Tie by sa mali objaviť v piatok, ale v priebehu víkendu by sa oblačnosť mala čoraz viac zmenšovať,“ hovorí Faško a varuje pred slnkom. Najmä napoludnie a tesne po poludní môže slnko aj ublížiť.

„Teraz je vo vzduchu oveľa menej hrubých čiastočiek z priemyselnej produkcie, preto nie je slnečné žiarenie tak rozptyľované ako v minulosti. Zložka priameho slnečného žiarenia je intenzívnejšia,“ vysvetľuje.

V pracovnej časti týždňa bude v utorok cez Slovensko prechádzať od severu poveternostný front. „Malo by sa ochladzovať, môžu sa vyskytovať prehánky a búrky,“ hovorí Faško. Začne sa ochladzovať, ale nie prudko, pretože počas dňa bude prevažovať slnečný svit nad mrakmi. Klimatológ však konštatuje, že zrážok veľmi nepribudne.

Hovorí, že hladina podzemných vôd aj napriek suchu klesá skôr koncom leta. Teraz sa však končí chladnejšie obdobie. „Zima sa nevyznačovala významnejším množstvom zrážok, skôr sa vytváral ich deficit. Ak bude pokračovať nedostatok zrážok aj v priebehu letných mesiacov, tak potom v priebehu leta a hlavne na jeho konci môže byť pokles hladín podzemnej vody ešte výraznejší. Ak aj klesá hladina podzemnej vody, tak pokles nebude taký zreteľný ako na konci leta,“ objasňuje.

Hoci máj otvára svoju druhú polovicu, vo vysokohorských polohách je dosť snehu. V českých Krkonošiach, Jizerských horách v polohách nad 1 200 metrov majú snehovú pokrývku. Tiež v Alpách, hoci už sprístupnili niektoré priesmyky, ktoré bývajú v zime uzavreté. Na slovenskom Lomnickom štíte vo štvrtok namerali dva metre a na Chopku 107 cm.