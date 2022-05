Via iuris vyzýva politikov, aby rešpektovali základné princípy právneho štátu

Via iuris upozorňuje, že skrátené legislatívne konanie je výnimočný proces a jeho používanie bez dostatočného odôvodnenia je hrubým porušením zákona.

Pripomína to v súvislosti s protiinflačnými zákonmi z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), pri ktorých šéf rezortu financií obišiel všetky pravidlá štandardného legislatívneho procesu, keďže sú prijímané v skrátenom legislatívnom konaní. Odkazuje, že takýto postup môže mať v budúcnosti dohru na Ústavnom súde (ÚS) SR.

„Prijímať takto dôležité zákony bez odbornej diskusie či bez možnosti pripomienkovať ich odborníkmi a verejnosťou je v rozpore so základnými princípmi právneho štátu,“ konštatuje výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková s tým, že zákony majú pritom zaťažiť štátny rozpočet sumou 1,2 miliardy eur každý rok.

Podotýka, že pre fungujúci právny systém je nevyhnutné, aby každá nová právna úprava bola systémová. To znamená, aby sa zákony prijímali bez časového tlaku tak, aby si ich vedeli všetky relevantné subjekty od ministerstiev cez orgány štátnej správy až po firmy a občanov naštudovať a prípadne sa k nim vyjadriť. „Skrátené legislatívne konanie odporuje všetkým týmto princípom, a preto by sa malo používať len v ozaj mimoriadnych situáciách,“ odkazuje Via iuris.

Podľa Via iuris mohla vláda v prípade zákona s tak významným finančným dosahom na štátny rozpočet ustanoviť aspoň skrátené sedemdňové pripomienkové konanie, čo sa však nestalo. Pripomína tiež, že zákony prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, pri ktorých nebola aplikácia výnimočného opatrenia dostatočne odôvodnená, môže totiž súd zrušiť. Obdobná situácia sa stala v minulosti v Čechách.