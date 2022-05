Poslanci posunuli tretí balík pomoci utečencom do druhého čítania

Starostlivosť o deti aj odídencov so zdravotným postihnutím by mal podporiť tzv. lex Ukrajina 3. Návrh zákona z dielne ministerstva práce o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine v utorok posunulo plénum Národnej rady do druhého čítania. O právnej norme rokuje v tzv. zrýchlenom režime.