Nové nemocnice v Bratislave a Martine? Peniaze na ne budú, čas nie

V pláne obnovy sa štát pri výstavbe nemocníc zaviazal splniť jednotlivé ciele do roku 2026. Je to šibeničný termín, podľa niektorých názorov nesplniteľný.

Ak sa projekty Martinskej nemocnice a Rázsoch stihnú dokončiť tak, ako je naplánované, tak do roku 2026 na Slovensku pribudne aspoň 1 313 moderných lôžok, do martinskej nemocnice budú prichádzať prví pacienti a rezort zdravotníctva bude obstarávať materiálno-technické vybavenie do Rázsoch prostredníctvom eurofondov.

Na Rázsochy čaká Slovensko vyše 30 rokov. Mnohí poslanci, no i koaliční partneri dostavanie národnej nemocnice spochybňujú. Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára štát postaví hrubú stavbu a tým sa projekt opäť skončí. „O dvadsať rokov príde nejaký ,Pelle' a zbúra to,“ narážal Kollár na moment, keď Peter Pellegrini ešte ako predseda vlády verejne začal búrať tridsaťročný skelet legendárnej štátnej nemocnice.

Premiér Eduard Heger odkazuje, že pokiaľ ide o hrubú stavbu, nebude to skelet, aký roky stál na Rázsochách, ale pôjde o holostavbu. I tak to podľa neho bude centrum exelentnosti a vzdelávania.

Výstavba bratislavskej univerzitnej nemocnice na Rázsochách má stáť 281 miliónov eur a má mať 653 lôžok. Ide o tzv. plávajúce lôžka, ktoré sa budú využívať na oddeleniach podľa aktuálnej potreby. Nová univerzitná nemocnica si dáva za cieľ, že preorganizuje štruktúru poskytovanej starostlivosti v regióne. Pacient by mal dostať komplexnú starostlivosť na jednom mieste, čo sa dnes často nedeje, pretože univerzitná nemocnica má päť budov a nie každá poskytuje všetky typy starostlivosti.

„Pôjde o najmodernejšie vybavené – technicky aj personálne, centralizované pracoviská na Slovensku poskytujúce najnovšie high-tech medicínske postupy,“ sľubuje vláda.

Kým na Rázsochách stačí hrubá stavba, v Martine by mali byť v prvej polovici roka 2026 prví pacienti. Spádová oblasť nemocnice bude pokrývať 1,2 milióna obyvateľov Slovenska a v niektorých odbornostiach až 1,7 milióna obyvateľov.

Postavenie martinskej univerzitnej nemocnice so 660 lôžkami a 19 operačnými sálami si vyžiada 330 miliónov eur. Nemocnica bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom, ktoré bude určené pre deti aj dospelých pacientov.