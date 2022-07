Budajove ministerstvo odmieta odškodniť rodinu obete medveďa

Dušan Mydliar (†57) zomrel po nečakanom útoku medveďa vlani v júni. Do štyroch mesiacov vyplatil štát jeho manželke odškodné 22 700 eur. „Je to dvadsaťnásobok priemernej mzdy, plus náklady na pohreb,“ priblížila Anna Mydliarová. Za život človeka je to podľa nej žalostne málo. Pripomenula, že jej dve dospelé dcéry nedostali nič. Ak by živočích chránený štátom usmrtil otca maloletých detí, voči ktorým by mal vyživovaciu povinnosť, každému z takýchto potomkov by vyplatili tridsaťnásobok priemernej mzdy.

Ide o princíp

„Nášho milovaného manžela, otca a starkého nám nenahradia žiadne peniaze, ale ide o princíp. Preto sme podali žalobu o vyplatenie náhrady nemajetkovej ujmy,“ hovorí Mydliarová. Okresný súd v Ružomberku im nedávno vyhovel. „Mne priznal 30-tisíc a dievčatám po 15-tisíc eur. Vyplatiť by to malo ministerstvo životného prostredia, no v posledný možný deň, takpovediac o minútu dvanásť, sa odvolalo,“ vraví.

Po prvotnom pocite zadosťučinenia teda zostala poriadne sklamaná. „Teraz to pôjde na Krajský súd do Žiliny, takže ktovie, koľko rokov sa to bude vliecť,“ poznamenala.

Krok ministerstva vdovu znechutil. „Najskôr tvrdili, že odškodnenie za usmrtenie medveďom by malo byť dôstojnejšie, a čo urobili? Pravý opak,“ podotkla. Šéf rezortu Ján Budaj (OĽaNO) si podľa nej protirečí. Naráža tak na jeho februárové vyhlásenie, v ktorom uviedol, že ani podľa neho nie je súčasný výpočet odškodného za takéto usmrtenie správny. Štátne tabuľky s odškodným vraj neboli na historicky prvé usmrtenie človeka medveďom pripravené.

Podľa Budaja sa v tomto prípade riadili tabuľkami, ktoré sú sčasti na ministerstvách zdravotníctva, životného prostredia a vnútra. „Kolegom chcem navrhnúť, aby tieto rezorty spolu diskutovali a povedali si, či nie je načase spraviť v tom poriadok. Chcem, aby smrť človeka mala jasné, obhájiteľné a dôstojné odškodnenie, ak so smrťou súvisia povinnosti štátu,“ podčiarkol vtedy Budaj.

Mydliarová nad tým len krúti hlavou, lebo doteraz nič nenaznačuje, že by sa veci v tejto súvislosti pohli. „Celé nás to psychicky ubíja. Mysleli sme si, že sa to ukončí, no ako vidíme, naťahuje sa to,“ pokračovala. Keby aj súd raz definitívne vyhrali, za víťazstvo to vraj považovať nemôžu. „Nikdy to tak vnímať nebudeme, lebo manžel a otec nám chýba. Teraz je leto, mohli sme ho tráviť spolu. Je to ťažké,“ zosmutnela. Je presvedčená, že kým nedôjde k ešte väčšej tragédii, nič sa nezmení. „Alebo kým sa niečo podobné nestane ministrovi či niekomu z jeho najbližších. Obyčajný chudák sa na Slovensku pravdy nedovolá,“ dodala.

Ministerstvo alebo úrad?

Hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská potvrdila, že rezort životného prostredia podal odvolanie proti rozsudku Okresného súdu v Ružomberku. „Spis zatiaľ krajskému súdu nebol predložený. Aktuálne okresný súd doručoval odvolanie účastníkom konania na vyjadrenie,“ vysvetlila hovorkyňa. Termín pojednávania teda ešte známy nie je.

Envirorezort reagoval, že sa odvolal proti určeniu povinnej osoby zodpovednej za náhradu nemajetkovej ujmy a namietal závery súdu o nedostatočnom vykonávaní regulačných opatrení štátom. Tvrdí, že odškodné zdržiavať nechce. Rozsudok Okresného súdu v Ružomberku však považuje za nedostatočne odôvodnený v časti, v ktorej určil za zodpovedný orgán na vyplatenie ministerstvo životného prostredia, a nie okresný úrad, ktorý navyše už v tomto prípade vyplácal náhradu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

„Ministerstvo opakovane vyjadruje ľútosť nad tragickým úmrtím 57-ročného muža z Liptovskej Lúžnej a dopadom udalosti na jeho rodinu. Plne si uvedomuje, že žiadne peniaze nedokážu nahradiť ľudský život,“ podčiarkol rezort. Jeho zodpovední pracovníci vraj robia všetko preto, aby sa podobné udalosti neopakovali a presadzujú systémové kroky na elimináciu konfliktov s medveďom hnedým.

V odôvodnení rozsudku stojí, že ak štát nereguluje populáciu medveďa, musí zodpovedať za nemajetkovú ujmu vzniknutú kvôli napadnutiu človeka týmto zvieraťom. Rezort však pripomína, že regulácia chránených živočíchov je limitovaná vnútroštátnou legislatívou a právom Európskej únie.

„Po druhé, tvrdenie, že útoky medveďa na človeka sa zvyšujú, nie je pravdivé podľa štatistiky, ktorú vedie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,“ uviedlo tlačové oddelenie ministerstva. Uvedomuje si však potrebu riešenia častého výskytu medveďa v blízkosti miest, obcí či ľudských obydlí.

Okrem iného vraj nastavilo systematický odstrel s tým, že každý problémový jedinec, ktorý môže byť hrozbou pre bezpečnosť človeka a jeho majetku, bude z populácie odstránený. „Zásahový tím od začiatku roka odstránil už tri problémové jedince medveďa hnedého na Slovensku,“ doplnil rezort.