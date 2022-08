Predsedom novovzniknutej strany SOM Slovensko sa stal Jozef Krúpa

Podpredsedami sa stali viceprimátorka Bratislavy Zdenka Zaťovičová a starosta Švošova Milan Široň. „Založenie strany nie je len odrazom aktuálnej, ale aj dlhotrvajúcej situácie na slovenskej politickej scéne. Viac ako 16 500 podporných podpisov vyzbieraných za necelé štyri týždne, ako i názory ľudí, ktoré počúvame, sú veľkým signálom, že občania našej iniciatíve veria a chcú jej dať šancu,“ povedal po svojom zvolení predseda strany Krúpa.

Strana SOM Slovensko chce byť celoslovenskou stranou, medzi delegátmi kongresu boli aj viacerí primátori či starostovia. „Každý z nás žije v obci či meste, Slovensko tvoria jeho obyvatelia, každý z nás môže povedať ‚SOM Slovensko‘. Aj preto každý, kto bude mať záujem podieľať sa na rozvíjaní života ľudí okolo seba, má dvere do SOM Slovensko otvorené,“ uviedol Široň.

Ambíciou novej strany je uspieť so svojimi kandidátmi v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. „V našej strane budú dôležité tri veci. Na prvom mieste to bude poznanie prostredia a potrieb ľudí, odbornosť a vzájomná spolupráca. Jedine to môže v súčasnosti pomôcť rozvoju našich regiónov. Jedným slovom – obce a mestá Slovenska a ich obyvatelia musia byť vždy na prvom mieste,“ dodal Krúpa.

Nový politický subjekt zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR 10. augusta. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.