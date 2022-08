Vetovať Matovičov rodinný balíček nebolo možné, tvrdí Gröhling

SaS preto považuje výroky OĽaNO o vetovaní balíčka za zavádzajúce a nepravdivé. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Podpredseda SaS a člen vyjednávacieho tímu Branislav Gröhling uviedol, že to bol práve Matovič, ktorý „nielen na koaličných radách, ale aj mediálne tvrdil, že jeho nespravodlivý a miestami škodlivý miliardový nápad nemôžeme vetovať, pretože je v súlade s programovým vyhlásením vlády." Doplnil, že OĽaNO uznalo iba veto SaS na vyššie dane.

Gröhling priznal, že SaS a strana Za ľudí apelovali na Matoviča, aby s poslancami Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) neprelamoval veto prezidentky. „Matovič priznal, že na podnet ĽSNS upravoval znenie novely, bolo to pre nás prekročenie Rubikonu. Matoviča sme varovali, že takáto spolupráca so sebou prinesie následky," dodal Gröhling, ktorý je presvedčený, že líder OĽaNO škodí Slovensku. Podpredseda SaS by bol rád, keby to priznali aj ďalší koaliční poslanci, „ktorým je prednejší charakter ako poslanecká stolička."

Ministerka spravodlivosti a členka vyjednávacieho tímu SaS Mária Kolíková potvrdila, že na koaličných radách viackrát zaznelo, že vetovať spomínaný balíček nemá cenu. „Bola to podobná situácia ako pri rôznych bonusoch z réžie Igora Matoviča v boji proti pandémii, keď pri uplatnení veta SaS bola zrazu použitá kvázi právnická analýza, že veto sa použiť nedá," povedala ministerka. Dodala, že koaličná zmluva prikazuje rešpektovať koaličných partnerov a koaličné rozhodnutia. „Pri hrubom porušení legislatívneho procesu proti vôli koaličného partnera je to automaticky hrubým porušením koaličnej zmluvy," skonštatovala Kolíková. Na záver doplnila, že slovné útoky smerom k SaS ohľadom porušenia veta sú „slovným cvičením, ktoré, verím, že bežný občan vie dobre prečítať."