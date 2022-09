Školám chýba 3,5-tisíc učiteľov. Štát im ponúkol príspevok 50 eur

Žiaci by si v pondelok 5. septembra mali k peračníku, telesnej, desiatej, učebniciam a zošitom pribaliť aj jedného učiteľa navyše. Na Slovensku je ich pred začiatkom nového školského roka žalostne málo.

Ministerstvo školstva vyhlásilo, že by ich v zborovniach mohlo chýbať zhruba 3 500 pedagógov. Opierajú sa pritom o výpočty Inštitútu vzdelávacej politiky, ktorý tvrdia, že učiteľov chýba oproti vlaňajšku 1 300. Ministerskí analytici predpovedajú, že na rok to už bude takmer trojnásobok a o dva roky 8 500 chýbajúcich vyučujúcich. Hoci sú to alarmujúce čísla, inštitút ich buď nechce alebo nevie podložiť.

„Inštitút vzdelávacej politiky vypustil krátku informáciu o chýbajúcich učiteľoch na jar tohto roku. Odvtedy neboli schopní publikovať konkrétnu štúdiu alebo výpočty, ako sa k týmto číslam dopočítali a zároveň podrobnejšie rozdelenie, kde chýbajú aký učitelia,“ spochybňuje štúdiu ministerských výsledkov analytik INESS Robert Chovanculiak.

Faktom tiež ostáva, že v súčasnosti je podľa Štatistického úradu takmer 24-tisíc pedagógov vo veku od 55 do 64 rokov. Viac ako 2 500 ďalších má viac ako 65 rokov. Od minulého roka navyše vstúpil do platnosti zákon, ktorý všetkým pedagógom nad 65 rokov prikazuje odchod do dôchodku.

Katastrofu v školstve zvýrazňuje aj počet nepovšimnutých pracovných ponúk na portáli edu-jobs. Slovenské školy uverejnili na portáli počas leta viac než 2 000 pracovných ponúk, väčšinou hľadali pedagogických pracovníkov. Najžiadanejšími predmetmi sú matematika, informatika a fyzika. Avšak nie je to len o chýbajúcich učiteľoch. Školám chýbajú vychovávateľky, asistenti, kuchári, či ostatné profesie.

„Vedenie školy nám mailom oznámilo, že napriek snahe sa nepodarilo personálne zabezpečiť družinu a vraj sú nútení pozastaviť jej činnosť pre žiakov štvrtých ročníkov,“ opisuje nepríjemnú situáciu mama deväť ročného žiaka školy Nina Bacharová. S manželom tak stoja pred dilemou, ako budú od septembra fungovať. „Obaja sme zamestnaní na plný úväzok a naozaj si zatiaľ nevieme predstaviť, že deväť ročné dieťa necháme viac ako tri hodiny denne doma bez dozoru. Syn je jedináčik, takže v našom prípade nemôže pomôcť starší súrodenec. Družinu jednoducho potrebujeme,“ dodala.