Šimečka: Valášek zahlasuje za odvolanie Matoviča. Ani vláda nemá automatickú podporu

Ak by bol v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi a tým aj celému kabinetu, PS by zvažovalo okolnosti toho, kto a z akých dôvodov takýto návrh podal. „Ale nebudeme dávať vláde bianko šek a garantovať, že by sme ju podporili určite,“ upozornil Šimečka.

V Progresívnom Slovensku chcú pokračovať v príprave návrhov zákonov, ktoré budú prostredníctvom Tomáša Valáška ponúkať parlamentu a sú pripravení ad hoc podporiť iniciatívy iných strán, ktoré budú považovať za prospešné. „Ak bude napríklad zmysluplný návrh na pomoc ľuďom v ťažkých časoch vysokých cien energií, náš poslanec to podporí,“ povedal Šimečka.

Napríklad prorodinný balík z dielne ministerstva financií však podľa neho nebol adresný a podporu by získali aj ľudia, ktorí ju nepotrebujú. „Ak bude tento rodinný balík súčasťou štátneho rozpočtu, to je jedna miliarda, tak to bude obrovský problém. Aj problém pre nás to podporiť,“ poznamenal.

Prekonanie vysokej inflácie, vrátane cien energií, si podľa neho bude vyžadovať kombináciu opatrení prijímaných na európskej aj slovenskej úrovni. „Musíme skrotiť ceny elektrickej energie na burze, podľa mňa neodrážajú realitu. Kľúčové je oddeliť ceny plynu od výsledných cien elektriny. Zastropovanie cien, dokonca aj v európskom meradle znamená zásah do trhu, ale situácia si to vyžaduje,“ uviedol Šimečka.

Slovenské riešenie by podľa neho okrem stropovania cien malo obsahovať aj adresnú podporu ohrozeným skupinám obyvateľstva a kompenzácie pre firmy, domácnosti a verejné inštitúcie. „My navrhujeme aj výrazné zníženie poplatkov v oblasti elektriny a zníženie DPH na elektrinu,“ povedal.

Na európskej úrovni sa podľa neho ako odpoveď na čiastočnú mobilizáciu v Rusku a referendá prebiehajúce na okupovaných územiach pripravuje nový balík sankcií. „Netreba sa nechať zastrašiť a treba pokračovať v pomoci Ukrajine, finančnej, politickej, ale aj vojenskej. Priznanie zo strany Ruska, že je potrebná mobilizácia, je ďalším dôkazom, že Ukrajine sa darí získavať územia späť,“ uzavrel Šimečka.