Smer je za odvolanie Matoviča, Za ľudí by návrh nepodporila

Strana Za ľudí by nepodporila odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Vyplýva to z vyjadrenia predsedníčky strany a vicepremiérky Veroniky Remišovej v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Poslanec parlamentu za opozičný Smer Richard Takáč reagoval, že Smer by za odvolanie Matoviča hlasoval aj 31. decembra v noci.