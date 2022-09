Ocenili vynovenú vlečku z nebies

Albatros je dolnoplošník s lichobežníkovým krídlom, tandemovým usporiadaním kabíny posádky a so zaťahovacím trojbodovým podvozkom čelového typu. V zadnej pilotnej kabíne je namontovaný bubon navíjacieho zariadenia s vlečným oceľovým lanom priemeru 5 mm a dĺžky 1 500 m. Pohon lietadla zabezpečuje letecký dvojprúdový motor AI-25TL.

„Lietadlo bolo určené na ťahanie streleckého terča KT-04, na nácvik streľby na letiaci strelecký terč pozemnými jednotkami s protilietadlovými kanónmi, ako aj nácvik streľby lietadlami na letiaci strelecký terč," spresnil riaditeľ VHÚ plukovník Miloslav Čaplovič.

Konštrukčné práce na vlečnej verzii lietadla L-39V sa začali v roku 1970. Skúšobné lety prototypu L-39X-08 boli v októbri 1972. „V roku 1973 a 1974 prechádzal prototyp aj s vlečným terčom vojskovými skúškami. Na základe dosiahnutých výsledkov bolo rozhodnuté o výrobe malej série vlečných lietadiel L-39V. V rámci 7. výrobnej série v roku 1976 bolo dovedna vyrobených osem týchto lietadiel," povedal šéf VHÚ.

Prvým prevádzkovateľom L-39V sa stal 2. školský letecký pluk v Košiciach. Lietadlo s výrobným číslom 63 0730 bolo vyrobené v národnom podniku AERO Vodochody 25. júna 1976. V priebehu prevádzky bolo lietadlo označené trupovým číslom 0730. Po roku 1993 lietadlá L-39V evidentné čísla 0730 a 0745 prevádzkovala Armáda Slovenskej republiky (neskôr Ozbrojené sily Slovenskej republiky). Lietadlo ev. č. 0730 vykonalo posledný let v roku 2006.

Ocenený vynovený Albatros je jedným z dvoch prúdových vlečných lietadiel Aero L-39V v zbierkovom fonde VHÚ – Vojenské historické múzeum Piešťany, ktoré diváci videli na leteckých vystúpeniach akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. Lietadlo s trupovým číslom 0730 bolo vyradené z prevádzky v Ozbrojených silách SR v roku 2010. „Ako zbierkový predmet bolo zaradené do zbierkového fondu VHÚ – VHM Piešťany v apríli 2011. „Reštaurovanie zbierkového predmetu prebehlo na pôde Leteckých opravovní Trenčín. Odborne vedené renovačné práce skĺbili múzejné i vojenské pravidlá pre ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie," poznamenal Čaplovič.

Renovácia zahŕňala komplexné ošetrenie povrchu lietadla, čiže odstránenie pôvodného náteru a vyhotovenie nového, pôvodného bielo-žltého náteru, ktorý bol na ňom používaný pred zaradením do stavu akrobatickej skupiny Biele Albatrosy (so slovenskými výsostnými znakmi). Pri povrchovej úprave sa dodržali rovnaké technologické postupy a boli použité autentické farby, ktoré by zhotoviteľ použil aj pri renovácií operačného, funkčného lietadla typu L-39 Albatros.

Rovnaká pozornosť sa venovala renovácii hydraulických rozvodov a systémov podvozkového ústrojenstva, vybavenia kabíny lietadla a plexisklovému prekrytiu kokpitu. „Pneumatiky a gumené prvky (hadice, tesnenia) boli riadne ošetrené, respektíve nahradené novými. Lietadlo L-39V bolo renovované na veľmi vysokej úrovni do takého stavu, že ho len ťažko odlíšiť od funkčného, prevádzkyschopného stroja," zdôraznil riaditeľ VHÚ.

Aktuálne je toto lietadlo uschované v krytých priestoroch v špecializovanom hangári Leteckých opravovní na letisku v Trenčíne. Následne bude prevezené do expozície piešťanského múzea. „Udeje sa to po vybudovaní novej expozičnej haly H4 a doplnení expozície leteckej techniky v historickom hangári H1 v areáli Vojenského historického múzea v Piešťanoch v roku 2024," dodal Čaplovič.