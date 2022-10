Heger: Odvolanie Matoviča by sa vôbec nemalo konať

Odvolávanie ministra financií Igora Matoviča považuje predseda vlády Eduard Heger za zbytočné. Parlament by sa mal podľa jeho slov najskôr sústrediť na riešenie skutočných problémov Slovenska a až potom by mali prísť na rad politické bitky. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.