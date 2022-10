Poslanci rozhodli o osude Matoviča: Takto hlasovali, politológ hodnotí výsledok

Pre ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča dnes nastal deň D. Hlasovať sa malo už minulý týždeň, no kvôli nešťastnej udalosti sa posunulo na dnes. Teraz je už verdikt jasný. Opozícii sa nepodarilo nájsť dostatok hlasov a Matovič ostáva v kresle ministra financií. Čo sa bude teraz diať, pre Pravdu zhodnotil politológ Michal Cirner.

Slovensko i politici žijú odvolávaním Matoviča už niekoľko dní týždňov. Debaty o tom, ako to dopadne, boli na dennom poriadku. Politici sa navzájom obviňovali zo spolupráce s fašistami a do stredu pozornosti sa dostali traja poslanci okolo Tomáša Tarabu, ktorý niekoľkokrát zmenil názor. Nakoniec však poslanci rozhodlia Matovič ostáva ministrom financií.

Hlasovať sa malo už vo štvrtok, no kvôli nešťastnému incidentu sa hlasovanie posunulo na dnes. Debata k odvolávaniu trvala dva dni, Matovič na nej trhol rekord v dĺžke prejavu v pléne a poslanci Smeru sa na príkaz šéfa strany Roberta Fica nemali príliš zapájať. Zrejme aj to bol dôvod, prečo sme sa výsledok odvolávania dozvedeli relatívne rýchlo. Matovič sa kvôli raňajkám financmajstrov odvolávania nezúčastnil.

Na jeho odvolanie chýbali tri hlasy. Prítomných bolo 124 poslancov, za odvolanie hlasovalo 73 poslancov, proti 45, zdržalo sa 5 poslancov a nehlasoval jeden. Neprítomných bolo 26 poslancov. Za odvolanie hlasoval klub SaS, Smer, proti OĽaNO a Sme rodina. Tarabovci na hlasovaní neboli, chýbali aj niektorí poslanci hnutia Sme rodina. Za hlasovali aj poslanci Hlasu, ĽSNS a Republiky.

Poslanci Za ľudí sa hlasovania nezúčastnili. Na sociálnej sieti o tom vopred informoval poslanec Juraj Šeliga. „Postaviť sa do jedného radu s Robertom Ficom, Mazurekom a spol., a tak prispieť k pádu vlády neviem. Táto vláda má pre mňa väčšiu hodnotu ako osoba ministra financií. Ak niekto tvrdí, že odvolanie predsedu najsilnejšej politickej strany koaličnými poslancami posilní stabilitu vlády a poslaneckého klubu OľaNO, tak opak je pravdou,“ uviedol. Na hlasovaní neboli ani deviati poslanci OĽaNO.

Bolo by prekvapujúce, keby ho odvolali

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera by bolo prekvapujúce, keby poslanci Matovičovi vyslovili nedôveru. „Pretože miskami na váhach mohli byť aj často spomínaní odídenci z Kotlebovej strany pod vedením pána Tarabu, ktorí sú opozičnými poslancami,” uviedol pre Pravdu. Tí sa na odvolávaní nezúčastnili, čo aj avizovali.

„Ich tri hlasy za odvolanie by znamenali, že Igor Matovič by bol odvolaný. Títo poslanci ich konaním podporili vládnu koalíciu,” skonštatoval. Strana SaS, ktorá stála za odvolávaním uviedla, že ďalší pokus už iniciovať nebude. Zmení sa niečo? Podľa Cirnera sa už niečo zmenilo včera, keď sa deväť poslancov OĽaNO dištancovalo od výrokov Matoviča a ospravedlnili sa novinárskej obci.

Niečo sa zmenilo, Tarabovci držia koalíciu nad vodou

„Títo poslanci sa takisto nezúčastnili na hlasovaní o odvolaní Igora Matoviča. Je to nová politická platforma, ktorá môže vládnej koalícii ešte spôsobiť problémy. Ukázalo sa, že niektorí nezávislí poslanci, ktorí opustili vládnu koalíciu, ale aj niektorí opoziční poslanci, napríklad zmieňovaní Tarabovci, držia túto vládnu koalíciu nad vodou,” povedal Cirner s tým, že 73 hlasov za odvolanie ministra je veľmi veľa, aj keď to nepostačuje na odvolanie.

VIDEO Matovič zavelil OĽaNO na odchod: Môžete si tu hrkútať

„Proti odvolaniu bolo iba 45 poslancov. Myslím si, že v parlamente zažijeme ešte rôzne prekvapenia a situácie, ktoré budú vládnu koalíciu ohrozovať,” dodal.

Poslanci parlamentu dnes hlasovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi. Návrh iniciovalo hnutie Sloboda a Solidarita a do parlamentu ho predložila skupina 32 poslancov. Okrem liberálov sa pod návrh podpísali poslanci Hlasu-SD a nezaradení poslanci Tomáš Valášek a Miroslav Kollár, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke strany Za ľudí.

Pôvodne mali o odvolaní Matoviča z postu ministra financií hlasovať vo štvrtok 29. septembra. Dopoludnia to parlament nestihol, pretože Matovič mal v pléne dlhý prejav, rečnil zhruba dve a pol hodiny. Hlasovanie sa preto posunulo na 17:00, no keďže počas schôdze skolaboval poslanec hnutia OĽaNO Ján Kerekréti, prerušil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) schôdzu do piatku 30. septembra a zároveň oznámil, že hlasovanie bude až v utorok 4. októbra.

V návrhu na vyslovenie nedôvery sa píše, že Igor Matovič poníma výkon funkcie člena vlády a ministra financií ako „one man show“ a priestor na násilné presadzovanie svojich často neodborných myšlienok. Poslanci uvádzajú „ústavné a zákonné dôvody“ a tiež „politické dôvody“ pre vyslovenie nedôvery Matovičovi. Podľa nich minister financií ruinuje rozpočet Slovenskej republiky, vyčítajú mu napríklad rodinný balíček a jeho dopad na rozpočty samospráv, a tiež očkovaciu lotériu. V rámci politických dôvodov uvádzajú, že Matovičov spôsob komunikácie šíri napätie a rozdeľuje spoločnosť.