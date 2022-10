Šok, napätie i veľké oslavy: Extrémisti pohoreli na plnej čiare, favoriti Smeru neuspeli

Práve extrémisti a krajná pravica ako jediné strany postavili kandidáta v každom kraji. Najvýraznejšie boli súčasné opozície strany Republika a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Vo väčšine krajov však dali voliči týchto dvoch strán odídencom z ĽSNS, ktorí sa zoskupili v Republike. Prekvapivo však Mareka Kotlebu (ĽSNS) a Miroslava Suju (Republika), obaja sú aktuálne poslancami v parlamente, predbehol Rudolf Huliak zo strany Národná koalícia/nezávislí kandidáti (NK/NEKA).

Na druhom mieste predbežne skončil v súboji o kreslo šéfa banskobystrického kraja predseda predstavenstva SAD Adrián Polóny, ktorý oficiálne kandidoval ako nezávislý, no podporoval ho Smer, SNS i Strana moderného Slovenska bývalého politika HZDS Milana Urbániho. Osobne sa za neho prihováral aj šéf Smeru Robert Fico, no ani to na výhru nestačilo a nepomohlo mu ani to, že sa Marek Modranský vzdal kandidatúry v jeho prospech. Polóny získal zatiaľ 15 percent, Lunter viac ako 47 percent.

zväčšiť Foto: TASR, Ján Krošlák lunter Kandidát na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter vo volebnej centrále očakáva výsledky volieb.

Ako prvý vo veľkom oslavoval svoje víťazstvo Juraj Droba (Team Bratislava, SaS a PS). Jeho víťazstvo v Bratislavskom kraji bolo pomerne skoro jasné a so ziskom viac ako 63 percent porazil svojich vyzývateľov, medzi ktorými bol aj hovorca Smeru Ján Mažgút. Ten skončil na druhom mieste. Podarilo sa mu presvedčiť len niečo vyše 13 percent. Favoriti Roberta Fica tak neuspeli. Drobovi vyjadrila opatrnú podporu aj strana Hlas, jej líder Peter Pellegrini v diskusnej relácii Na telo uviedol, že by bol lepším županom ako hovorca Smeru. Úspech zaznamenalo aj OĽaNO – Jozef Viskupič a Erika Jurinová obhájili županské posty. Zmena nenastala ani v Trnavskom, Trenčianskom či Košickom kraji. O niečo napínavejší bol súboj v prešovskej župe.

ĽSNS, Republika či Život – NS však neuspeli ani v ďalších krajoch. Milan Mazurek (Republika) získal v Prešovskom kraji niečo vyše 11 percent a úplne pohorel poslanec NRSR Filip Kuffa (Život – NS) a kandidátka NK/NEKA Patrícia Revákova. Podobne to bolo aj v Trnavskom kraji, kde neuspeli Martin Beluský (ĽSNS, 4,5 percenta) či Veronika Temňáková (Republika, 2,5 percenta). Kandidáti krajnej pravice a extrémisti zaznamenali porážku aj v ďalších krajoch.

Prekvapenie v Nitre

Mimoparlamentná strana Hlas však môže oslavovať v Nitre, kde bolo víťazstvo Branislava Becíka veľkým prekvapením. Kandidát, ktorého podporilo aj hnutia Borisa Kollára Sme rodina, zosadil z kresla najdlhšie úradujúceho župana Milana Belicu. Nitriansku župu viedol od začiatku od roku 2001. Zároveň bol aj profesorom Becíka. Podľa 44-ročného nástupcu je v kraji nevyhnutná zmenu, aj preto ho ľudia zvolili. „Kraj sa nerozvíjal, stagnoval ako celok,“ vyhlásil Becík pred novinármi. Večer trávil s rodinou a nemal zriadený volebný štáb. Becík kandidoval aj za starostu Dvorov nad Žitavou a za župného poslanca. Ak bude chcieť ostať županov, tieto posty nemôže obsadiť. Podľa svojich slov tieto posty nebral ako poistku.

Becík bol známy aj tým, že počas pandémie koronavírusu zháňal pre obyvateľov svojej obce ivermektín. Za chybu to nepovažuje, keďže to bolo podľa jeho slov v čase, kedy sa na liečbu covidu používal bežne. „Nič som nekupoval, aplikovala to naša pani doktorka,“ povedal. Počas pandémie chodil aj na protesty proti pandemickým opatreniam a oslovoval najmä antisystémových voličov. Podľa Belicu sa volilo viac národnostne a politicky. „Taký je život,“ povedal Belica a poďakoval ľuďom za 21-ročnú podporu.

Napínavý súboj na východe

O čosi menej jasné to bolo v Prešovskom kraji. Počiatočné výsledky naznačovali, že šéfom župy na východe Slovenska sa stane Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého podporoval Smer, Hlas, SNS aj Aliancia – Maďari. Veľmi rýchlo sa však stav otočil najmä potom, čo sa zrátali aj hlasy z väčších miest. Prvé dve miesta si striedal so súčasným šéfom župy i Kresťanskode­mokratického hnutia (KDH) Milanom Majerským. Nakoniec však svoj post obhájil a rozdiel medzi oboma kandidátmi je predbežne viac ako 10 percent.

Žilinu povedie Jurinová, protikandidáti sa nespojili

Na čele Žilinského kraja ostáva Erika Jurinová, ktorú podporila široká stredopravá liberála koalícia koalícia vrátane jej materského hnutia OĽaNO či súčasných koaličných strán Sme rodina a Za ľud. Jej hlavným oponentom bol Igor Choma, ktorý je po sčítaní takmer 95 percent okrskov podľa predbežných výsledkov na druhom mieste a získal niečo vyše 22 percent. Kandidáta v kraji postavila aj strana Hlas.

zväčšiť Foto: TASR jurinová, heger Zľava úradujúca predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič a premiér Eduard Heger reagujú na predbežné výsledky župných volieb v sobotu 29. októbra 2022.

Práve ich nominant Peter Slyško prišiel ešte pred voľbami s myšlienkou spájania opozície proti Jurinovej. Igor Janckulík (podpora KDH, Dobrá voľba a Umiernení s SNS) a Igor Choma (Smer-SD) to však odmietli. Janckulík získal takmer 21 percent a Slyško niečo vyše 7 percent.

Trnava, Trenčín a Košice bez zmeny

Zrejme najpokojnejšie to vyzeralo u úradujúcich županov Trnavského, Trenčianskeho a Košického kraja. Všetci traja župani pomerne jasne obhájili svoj post a žiadne prekvapenie sa nekonalo. Na čele Trnavského kraja ostáva Jozef Viskupič, ktorého podporujú viaceré strany vrátane strán súčasnej vládnej koalície, a Trenčiansky kraj bude aj naďalej viesť Jaroslav Baška, ktorý je súčasne poslancom za stranu Smer. K získaniu postu mu pomáha aj fakt, že patrí k umiernenejšej časti Smeru, župu povedie tretie volebné obdobie.

V Košickom kraji ostáva v kresle župana Rastislav Trnka (podpora KDH, Aliancia – Maďari a ďalší). So ziskom viac ako 51 percent sa tak v župe neudeje väčšia zmena. Svoje volebné víťazstvo ohlásil krátko pred pol jednou ráno. „Chcel by som sa poďakovať všetkým východniarom za dôveru,“ povedal s tým, že voliči ukázali, akým smerom chcú, aby sa kraj uberal. Na druhom mieste skončil s niečo vyše 15 percent Viliam Záhorčák.

Záhorčák je už 16 rokov primátorom Michaloviec a aktuálne je stále aj poslancom parlamentu za stranu Smer. V župných voľbách ho podporila nielen strana Smer, ale aj Sme rodina a pripojili sa k ním aj strany krajnej pravice ako Život – NS Tomáša Tarabu a NK/NEKA.