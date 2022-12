V OĽaNO sa búria ďalší poslanci. Desiatka ohrozuje štátny rozpočet a stabilitu vlády

Občiansko-demokratická platforma (ODP) sa sformovala začiatkom októbra. Poslanci klubu OĽaNO cítili povinnosť postaviť sa proti rozvratu medzi politikmi z demokratického tábora. „Tento rozvrat, vyvolaný osobným sporom dvoch politikov, ohrozuje naplnenie programového vyhlásenia vlády a aj našich poslaneckých sľubov,“ uviedla platforma vo svojom prvom stanovisku.

Poslanci sa búria proti rozpočtu

Prekáža im stupňovanie agresivity, a to aj zo strany OĽaNO. Aj preto sa členovia platformy nezúčastnili hlasovania o odvolaní ich lídra z postu šéfa financií. Bol to prvý jasný signál, že s Matovičom majú problém aj členovia jeho vlastného poslaneckého klubu. Liberálnejšie ladení poslanci mali výhrady aj k nenávistnej komunikácii smerom k LGBTI+ komunite. „Vražda (na Zámockej, pozn. red.) je mementom toho, kam môže prerásť politicky motivovaná nenávisť,“ uviedli v stanovisku.

Hlavné požiadavky platformy k rozpočtu Kompenzácia pre samosprávy za zvýšený daňový bonus. Zavedenie výdavkových limitov, prípadne taká dohoda s Európskou komisiou, vďaka ktorej nebude ohrozené čerpanie peňazí z Plánu obnovy.

„Nechceme sa už ďalej prizerať na to, ako strácame dôveru verejnosti a ako nahrávame návratu extrémistov alebo síl, nad ktorými sme zvíťazili vo voľbách v roku 2020,“ skonštatoval pre Pravdu jeden z členov platformy Tomáš Šudík s tým, že predčasné voľby pre nich nie sú riešením.

Pre nás je verejný záujem na prvom mieste. Hľadíme na obsah rozpočtu, kde nám chýbajú výdavkové limity a kompenzácia pre samosprávy. To musí byť vyriešené, aby nám nezablokovali peniaze z Plánu obnovy. Kristián Čekovský

Už niekoľko týždňov sa diskutuje o zákone roka a o tom, že Slovensko by mohlo skončiť v rozpočtovom provizóriu. Strana SaS sa už vyjadrila, že zákon o štátnom rozpočte v takej forme, v akej ho predložil rezort financií, nepodporia. Hlasovať budú jednotne proti, pretože majú množstvo výhrad. Včera sa ozvala aj strana Za ľudí, ktorá má troch poslancov, a pod ich výzvu sa podpísal aj bývalý člen klubu OĽaNO Ján Mičovský.

Požadujú, aby boli dve opozičné novely Trestného poriadku a Trestného zákona, ktoré predložil nezaradený poslanec Tomáš Taraba, preradené pred hlasovanie o rozpočte a odmietnuté. Na tlačovke to uviedla šéfka strany Veronika Remišová s tým, že chce rozptýliť pochybnosti o „obchodovaní“ pri podpore zákona o štátnom rozpočte v parlamente.

Stanovisko potvrdil aj Juraj Šeliga statusom na sociálnej sieti. „Sme presvedčení, že schválenie rozpočtu „pomoci ľuďom“ nesmie byť nikdy podmienené schválením „pomoci našim ľuďom“. Veríme, že tu máme s našimi koaličnými partnermi absolútnu zhodu,“ napísal s tým, že akýkoľvek iný postup by bol v príkrom rozpore s programovým vyhlásením vlády. Premiérovi adresovali list.

Výhrady má aj platforma v rámci OĽaNO, keďže práve rozpočet je pre nich aktuálne najväčším problémom. „Odmietame, aby vládne návrhy zákonov boli predmetom politických obchodov s extrémnou časťou parlamentu. Návrh Za ľudí považujeme za jeden zo spôsobov, ako takejto situácii zabrániť,“ uviedli členovia. Podľa nich je dôležité, aby v súčasnej situácii menšinovej vlády dostali voliči jasný signál, že demokratickí poslanci bránia verejný záujem. „A robia všetko pre obnovenie dôvery občanov v demokratické procesy na pôde NR SR,“ uviedli.

Na to, aby rozpočet podporili, požadujú, aby boli splnené dve hlavné požiadavky. „Pre nás je verejný záujem na prvom mieste. Hľadíme na obsah rozpočtu, kde nám chýbajú výdavkové limity a kompenzácia pre samosprávy. To musí byť vyriešené, aby nám nezablokovali peniaze z Plánu obnovy,“ povedal pre Pravdu jeden z členov Kristián Čekovský s tým, že do hlasovania o rozpočte musia byť požiadavky splnené. Inak sa môže stať, že sa buď bude hlasovanie odkladať, alebo členovia tento rozpočet nepodporia. „To sú naše požiadavky na ministra financií a predsedu vlády,“ dodal Čekovský.

Problém menom Matovič

V kuloároch sa ozývajú hlasy, že platforma by mala žiadať aj výmenu na poste lídra hnutia. Nahradiť by ho mohol napríklad premiér Eduard Heger. „Igor Matovič si určite aj sám uvedomuje, že vedie nenávistný jazyk, ktorý prispieva k rozdeľovaniu spoločnosti,“ okomentoval Šudík. Útoky, ale aj agresívny jazyk voči politickým oponentom podľa neho prispieva k stupňovaniu nenávisti v spoločnosti a k strate dôvery v politiku.

OĽaNO prišlo o šesť poslancov Martin Čepček (z klubu ho vylúčili pre pretrvávajúce nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy a hlasovanie za opozičné návrhy)

(z klubu ho vylúčili pre pretrvávajúce nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy a hlasovanie za opozičné návrhy) Ján Mičovský (z hnutia odišiel, lebo mu prekážalo, že schádzajú z protikorupčnej ces­ty)

(z hnutia odišiel, lebo mu prekážalo, že schádzajú z protikorupčnej ces­ty) Ján Krošlák (odišiel na vlastnú žiadosť, lebo nesúhlasil so štýlom politiky Matoviča)

(odišiel na vlastnú žiadosť, lebo nesúhlasil so štýlom politiky Matoviča) Juraj Krúpa (odišiel na vlastnú žiadosť, lebo „hnutie už nie je také, aké bolo na začiatku“, prestup do SaS)

(odišiel na vlastnú žiadosť, lebo „hnutie už nie je také, aké bolo na začiatku“, prestup do SaS) Katarína Hatráková (z klubu ju vylúčili, lebo sa zdržala pri hlasovaní o Robertovi Ficovi, nezaradená)

(z klubu ju vylúčili, lebo sa zdržala pri hlasovaní o Robertovi Ficovi, nezaradená) Romana Tabák (z klubu ju vylúčili, lebo sa zdržala pri hlasovaní o Robertovi Ficovi, prestup do Sme rodina)

(z klubu ju vylúčili, lebo sa zdržala pri hlasovaní o Robertovi Ficovi, prestup do Sme rodina) Ján Herák (čelil viacerým obvineniam, vzdal sa mandátu, nahradil ho Radovan Marcinčin)

(čelil viacerým obvineniam, vzdal sa mandátu, nahradil ho Radovan Marcinčin) Jozef Bubnár (odišiel z hnutia aj z politiky, mandátu sa vzdal potom, čo sa mu vyhrážali, nahradil ho Marek Šefčík)

Podľa ďalšieho z členov Vladimíra Zajačika sú útoky na novinárov, médiá, menšiny vrátane LGBTI+ zbytočné. „Táto komunikácia potom, žiaľ, prekrýva aj pozitívne výsledky, ktoré vláda má,“ zhodnotil pre Pravdu. Akékoľvek úvahy o odchode z klubu prípadne o snahe vymeniť lídra OĽaNO riešia v rámci hnutia. „Zásadné otázky o odchode členov platformy z klubu alebo výmeny predsedu hnutia riešime výlučne interne,“ povedal pre Pravdu Čekovský.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka však požiadavka na výmenu lídra nie je legitímna. „A to z toho titulu, že všetci títo poslanci by zrejme poslancami neboli, ak by nebolo dobrej vôle Igora Matoviča. Lebo ruku na srdce, v predvolebnej kampani bolo počuť a vidieť najmä predsedu OĽaNO,“ uviedol pre Pravdu.

Napätie v OĽaNO

Aj keď odchod desiatich poslancov z klubu OĽaNO by neohrozil samotné hnutie, pre menšinovú vládu by to mohlo znamenať veľký problém. Bez ďalších poslancov by mala oficiálne len 60 poslancov. S koalíciou pravidelne hlasujú ešte dvaja-traja poslanci, no toľko hlasov by im nestačilo.

„Stranu neohrozia, ohrozia len stabilitu vlády. A keďže Matovič ich už na kandidátku nezoberie, začnú budovať značku vlastnej strany. Do volieb je ešte dosť času na to, aby dali o sebe vedieť. Uvidíme, s čím vlastne prídu a aké budú mať požiadavky,“ myslí si Štefančík. Členovia platformy sa však vyjadrili, že by v takom prípade aj naďalej zrejme podporovali koalíciu.

OĽaNO čaká v decembri snem, no je otázne, aký dosah naň budú mať členovia platformy, keďže väčšina z nich oficiálne nie je v strane. Hnutie má podľa výročnej správy z minulého roka okolo 50 členov, ktorých mená neuvádza. Známi sú len členovia predsedníctva. Patrí medzi nich aj minister životného prostredia Ján Budaj. Ten sa vyjadril, že prípadný odchod z hnutia by určite oznámili.

Ak by sa nakoniec desiatka poslancov rozhodla odísť, nepatrili by k prvým nespokojným poslancom. Hnutie OĽaNO už o niekoľkých prišlo, nie všetci však odišli dobrovoľne. Po parlamentných voľbách, keď hnutie Igora Matoviča zaznamenalo obrovský úspech so ziskom 25 percent, malo v parlamente 53 poslancov. Zo strany odišli dobrovoľne bývalý minister pôdohospodárstva Ján Mičovský, ktorému prekážalo, že hnutie schádza z protikorupčnej cesty. Výhrady k štýlu Matovičovej politiky mal Ján Krošlák aj Juraj Krúpa. Niekoľkých poslancov hnutie vylúčilo. OĽaNO by tak malo len 37 poslancov.

Členovia platformy by sa zaradili k nezaradeným. Vytvorenie klubu, ktorý má hlas aj počas poslaneckých grémií, musí odsúhlasiť parlament, na čo často nie je vôľa. Poslanci bývajú proti vytváraniu klubov, ktoré nevzišli z parlamentných volieb. Aj to je dôvod, prečo nemá svoj klub napríklad strana Petra Pellgriniho Hlas. K členom platformy patrí okrem Čekovského, Zajačika a Šudíka aj Róbert Halák, Monika Kozelová, Anna Mierna, Anna Remiášová, Jaromír Šíbl, Jarmila Vaňová a Martina Brisudová.