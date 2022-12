Mikulec prežil ôsmy pokus o jeho odvolanie. Nedôveru mu vyslovilo len 71 poslancov

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová už minulý týždeň pre Pravdu potvrdila, že liberáli budú mať počas hlasovania zelenú kartu. Aj keď individuálne postoje nekomunikovali, ešte pred hlasovaním bolo isté, že Marian Viskupič, Richard Sulík a Juraj Krúpa zahlasujú na Mikulcovo odvolanie. Rovnako ako Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská zo Sme rodina, platforma nespokojných poslancov OĽaNO ho plánovala podporiť, ako pri poslednom odvolávaní.

VIDEO Mikulec čelil už ôsmemu pokusu o odvolávanie

Mikulec ostáva ministrom

Napriek tomu, že Mikulec ostáva ministrom vnútra, za jeho odvolanie bolo až 71 poslancov, proti len 47. Nedôvera voči ministrovi medzi poslancami rastie. Zdržalo sa 23 poslancov a dvaja z celkovo 143 prítomných nehlasovali.

Nie som prilepený na stoličke

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) je (BOL) pripravený aj na to, že mu poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 1. decembra vyjadria pri hlasovaní nedôveru. Priznal to po stredajšom rokovaní vlády. „Som pripravený na všetky možnosti, tak ako všetky odvolávania predtým, nie som prilepený k stoličke ministra,“ povedal Mikulec. Potvrdil, že v prípade odvolania by sa vrátil k poslaneckému mandátu.

Čítajte viac Pod Mikulcom sa trasie zem: Poslanci SaS vytiahli zelenú kartu. Viskupič aj Krúpa budú za jeho odvolanie

Mikulec čelil siedmim pokusom o odvolanie jún 2021 (kajúcnici) – za 53/proti 72

(kajúcnici) – za 53/proti 72 júl 2021 (korupcia, Santusová) – za 52/proti 69

(korupcia, Santusová) – za 52/proti 69 august 2021 (zneužívanie právomoci verejného činiteľa) – vzaté späť

(zneužívanie právomoci verejného činiteľa) – vzaté späť 3. september 2021 (zrušenie obvinenia exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského) – vzaté späť

(zrušenie obvinenia exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského) – vzaté späť 17. september 2021 (dôvody ostávajú) – chýba hlasovanie

(dôvody ostávajú) – chýba hlasovanie február 2022 (obvinenie elitných vyšetrovateľov NAKA, ktorí si podľa nahrávky mali údajne vymýšľať trestnú činnosť) – za 50 (aj Sme rodina – A. Pčolinská a P. Pčolinský)/proti 62 (aj SaS)

(obvinenie elitných vyšetrovateľov NAKA, ktorí si podľa nahrávky mali údajne vymýšľať trestnú činnosť) – za 50 (aj Sme rodina – A. Pčolinská a P. Pčolinský)/proti 62 (aj SaS) marec 2022 (ukrajinskí utečenci), za 46/proti 51

(ukrajinskí utečenci), za 46/proti 51 apríl 2022 (zasahovanie ministra vnútra do prebiehajúcich živých trestných konaní) – za 53/proti 58

(zasahovanie ministra vnútra do prebiehajúcich živých trestných konaní) – za 53/proti 58 september 2022 (Nemocnicu sv. Michala má strážiť firma, v ktorej do roku 2020 figuroval Mikulcov brat) – za 58/proti 48

(Nemocnicu sv. Michala má strážiť firma, v ktorej do roku 2020 figuroval Mikulcov brat) – za 58/proti 48 november 2022 – migračná situácia na hraniciach

Lov na Mikulca

O Mikulcovi sa malo pôvodne hlasovať už v polovici novembra, plénum však nebolo opakovane uznášaniaschopné, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto hlasovanie presunul na 1. decembra. Niet pochýb o tom, že minister Mikulec je (BOL) najčastejšie odvolávaným ministrom v histórii Slovenska. Z desiatich pokusov zatiaľ šéf vnútra čelil siedmim (ÔSMIM) odvolávaniam, dve vzali späť. Všetky pokusy inicioval Smer s podporou nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu, ale aj Hlasu a Republiky. Šéf Smeru Robert Fico očakával, kedy bude jeho politický lov úspešný.

VIDEO Poslanci Smeru vyčítajú ministrovi vnútra Mikulcovi absolútne zlyhanie pri migrácii

Opozícia tentoraz uviedla ako dôvod nezvládnutú situáciu na hraniciach. V pohraničných mestách sa kvôli tomu podľa slov Fica „povaľujú stovky nelegálnych migrantov“. Populistické výkriky a vytĺkanie politického kapitálu z témy migrácie nie sú pri Smere či extrémistoch, ale ani pri Hlase ničím novým. Oveľa prekvapujúcejší bol však postoj koalície pri septembrovom odvolávaní. Počas prvej obhajoby presvedčil 72 poslancov z celkovo 135 prítomných.

To sa však postupom času menilo. Pri poslednom pokuse o zosadenie Mikulca hlasovalo prvýkrát viac poslancov za jeho odvolanie než proti nemu. Dôvodom je čoraz viac pochybností na strane hnutia Sme rodina, ale aj na strane liberálov, ktorí už nie sú súčasťou koalície. Kollárovci sa zdržiavali pri hlasovaní už od začiatku, no vo februári boli za dvaja a v septembri až štyria z nich boli za. Aj keď išlo o porušenie koaličnej zmluvy, Sme rodina sa to znova prepieklo.