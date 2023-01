Naď v Ide o pravdu: V politike zostanem pri Hegerovi. Kyjev chce od nás 11 Zuzán

VIDEO: Pozrite si debatu Petra Bielika a Jaroslava Naďa v relácii Ide o pravdu.

K odchodu z hnutia Igora Matoviča by sa podľa neho mali pridať i ďalší ministri. Nepredpokladá, že sa vojna na Ukrajine po zime skončí a verí, že či už vojenská, alebo materiálna podpora bude pokračovať aj po predčasných voľbách.

„Mrzí ma to, bude to stáť ešte veľmi veľa ľudských životov a najradšej by som bol, keby sa tá vojna skončila zajtra. Ale na to, aby sa skončila spravodlivo, by sa museli Rusi stiahnuť na svoje územie,“ povedal v relácii Ide o pravdu.