Kľúčový deň v parlamente. Poslanci rozhodnú o zmene ústavy, možná je dohoda aj úradnícka vláda

situácia sa po začiatku schôdze zamotala, kým Heger v nedeľu oznámil, že má dohodu na termíne volieb a potrebných 90 hlasov, v utorok chýbala potrebná ústavná väčšina na strane koalície aj opozície

váhali niektorí nezaradení poslanci a podľa informácií Pravdy aj niektorí odídenci z OĽaNO

ak sa poslancom nepodarí schváliť zmenu ústavy, prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje úradnícku vládu

Čítajte viac Zvrat pred hlasovaním. Dokáže bývalá koalícia zmeniť ústavu? 90 nie je istá, o týždeň tu môžeme mať úradnícku vládu

Kolíková predložila pozmeňujúci návrh

Aktualizované 10:25 Čo sa môže stať?

Zatiaľ by sa malo rozhodovať len o jednom pozmeňujúcom návrhu, a to po dohode koalície. Koalícia však môže pred hlasovaním prísť s ďalším.

1. Zmena ústavy neprejde

Ak by neprešiel pozmeňujúci návrh a následne ani návrh ako celok predložiť návrh v tej istej veci budú môcť poslanci až o pol roka. Prezidentka v takom prípade vymenuje úradnícku vládu. Jej postoj je však jasný. „Jasne som povedala, že treba predčasné voľby vzhľadom na to, že máme vládu s obmedzenými právomocami,“ uviedla. Vyhlásiť termín predčasných volieb či prijať primerané rozhodnutia je podľa nej potrebné najneskôr do 30. januára. „Inak zostavím úradnícku vládu,“ doplnila hlava štátu.

„Keď nebude 90 hlasov na zmenu ústavy, tak je po predčasných voľbách. Potom je to otázka na Fica a Pellegriniho, prečo nepodporia predčasné voľby, keď ich tak túžobne chcú a organizovali referendum,“ uviedol Sulík. „Ten, kto nepodporí zmenu ústavy, chce úradnícku vládu,“ dodal jeden z predkladateľov zákona za Sme rodina Miloš Svrček.

2. Zmena ústavy prejde

Ak prejde Kolíkovej pozmeňujúci návrh, ústava sa zmení a poslanci si budú môcť skrátiť volebné obdobie uznesením. Zakotví sa aj súčasný volebný systém, na ktorého zmenu bude potrebných 90 hlasov a termínom predčasných volieb bude 30. september. Ak by predložila svoj návrh aj opozícia, prešiel by len s podporou hlasov SaS, liberáli však za skorší termín hlasovať nebudú.

3. Bude sa hlasovať o dvoch (alebo viacerých) pozmeňujúcich návrhoch, neprejde ani jeden a hlasovanie o zákone ako celku odložia, aby ešte hľadali podporu medzi poslancami.

Aktualizované 10:15 S podporou pozmeňujúceho návrhu váha napríklad nezaradená Katarína Hatráková (exOĽaNO), ktorá si nemyslí, že predčasné voľby sú riešením. Miroslav Kollár (Spolu), Tomáš Valášek (PS) aj Martin Klus (exSaS) zmenu plánujú podporiť.

Má Heger 90 poslancov alebo nie?

Aj keď Heger v nedeľu oznámil, že našli dohodu na predčasných voľbách 30. septembra a má aj podporu 90 poslancov bývalej koalície, v utorok to už neplatilo. Ústavnú väčšinu nemala ani jedna strana. Opozícia na čele so Smerom a Hlasom odmieta podporiť zmenu ústavy. Požaduje totiž, aby sa volebné obdobie mohlo skrátiť aj referendom. Koaličný návrh, ktorý predložila Mária Kolíková obsahuje len možnosť skrátenia volebného obdobia uznesením.

Foto: TASR, Jakub Kotian Eduard Heger, Igor Matovič, Michal Šipoš Na snímke zľava poslanec NR SR Michal Šipoš, predseda vlády SR Eduard Heger a predseda hnutia OĽANO a poslanec Igor Matovič (všetci OĽaNO).

Argument SaS je, že ide o najjednoduchšiu cestu, ako volebné obdobie skrátiť. Uznesenie by mala navrhnúť minimálne pätina poslancov, teda 30 zákonodarcov. Podľa opozície sa vláda bojí ľudí a demokracie. Koaliční lídri a poslanci zas nerozumeli správaniu Roberta Fica a Petra Pellegriniho, keďže silou mocou chcú predčasné voľby, no za zmenu nezahlasujú.

Problémom je nielen forma, akou je možné skrátiť volebné obdobie, ale aj samotný termín volieb, ktoré bude obsahovať až uznesenie po prípadnom schválení zmeny ústavy. Koalícia sa zhodla na 30. septembri, Pellegrini chce pretlačiť 24. jún a poslanec Smeru Ladislav Kamenický hovoril v pléne o 30. júni. Aktuálne je však väčšia šanca na podporu 30. septembra a zmenu ústavy bez referenda, za ktorú by mohlo teoreticky hlasovať 92 alebo 93 poslancov.

Sme rodina podporí júnový aj septembrový termín

Hnutie Sme rodina podporí jeden aj druhý pozmeňujúci návrh. Pčolinský reagoval, že hnutie Sme rodina je ochotné hlasovať aj za to, aby bola v ústave možnosť referenda. A podporí aj skorší termín predčasných volieb. „My určite nebudeme prekážkou toho, aby takáto úprava bola. Prispôsobíme sa väčšinovému názoru,“ skonštatoval.

Foto: Ivan Majerský, Pravda parlament, rokovanie, Peter Pčolinský, Milan Mazurek Poslanci dnes debatovali o zmene ústavy. Na snímke Milan Mazurek (vľavo) a Peter Pčolinský.

Kolíková nevidí dôvod, prečo by sa 90 hlasov medzi koaličnými poslancami nemalo nájsť. „Neviem, odkiaľ sú tieto informácie, pretože na základe dohody bývalých koaličných partnerov by tých 90 hlasov malo byť,“ uviedla s tým, že o tom svedčí aj to, že pod pozmeňujúcim návrhom sú podpísaní zástupcovia Za ľudí, Sme rodina, SaS aj OĽaNO. Návrh by mal byť podľa nej prijateľný aj pre odídencov z OĽaNO.

Čaputová zatiaľ nevidí dôvod chodiť na rokovania vlády

Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ nevidí dôvod chodiť na rokovania dočasne poverenej vlády. Ako vysvetlila, rozhodovanie o bodoch, ku ktorým sa má vzhľadom na obmedzené právomoci kabinetu vyjadriť, sa deje ešte pred tým, ako vláda zasadne. „Ten súhlas alebo nesúhlas, ktorý udeľujem vláde, sa musí udiať vopred. Ja som dopredu oboznámená s podkladmi a s bodmi, ku ktorým sa mám vyjadriť. Buď sa k nim vyjadrím súhlasne, alebo nesúhlasne, následne to vláda už len sprocesuje,“ priblížila Čaputová.

Čaputová pohrozila: Dohodnite sa na predčasných voľbách a vládnite profesionálne, inak menujem úradnícku vládu

Dočasne poverená vláda by až do predčasných volieb mala pokračovať v režime, ktorý sa začal v decembri jej odvolaním. „Nie je to najšťastnejšie, je to vláda, ktorá je odvolaná, a z povahy veci vyplýva, že jej právomoci sú limitované. To je aj dôvod, pre ktorý som hovorila o potrebe predčasných volieb už v júni,“ podotkla prezidentka.

Ako pripomenula, niektoré právomoci nemôže vláda vôbec vykonávať a časť právomocí môže vykonávať s jej súhlasom. „Pokiaľ ide o nejaké úvahy o tom, že by sa právomoci, ktoré vykonávať nesmie, dali obchádzať, nie je to celkom tak, pretože nie všetko sa dá schváliť cez zákon v parlamente, čo je jediná cesta, ktorou môže vláda realizovať závažnejšie kroky,“ myslí si hlava štátu.