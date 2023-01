ONLINE: Máj, jún či september? Poslanci budú hlasovať o termíne predčasných volieb, isté však nie je nič

poslanci dnes budú hlasovať o termíne predčasných volieb – v hre je 27. máj, 24. jún a 30. september

ešte v pondelok sa líder Sme rodina Boris Kollár pokúsil získať podporu liberálov pre júnový termín a stretol so šéfom SaS Richardom Sulíkom

na rokovaniach chýbali predstavitelia OĽaNO a Za ľudí, dohoda na termíne nevznikla

najpravdepodob­nejším termínom je september

Poslanci o predčasných voľbách: Od mája až do septembra

Aktualizované 12:54 Ak by sa poslanci dnes nedohodli ani na jednom termíne, môžu opäť predložiť podobný návrh. Na uznesenie sa totiž nevzťahuje to, čo na zmenu ústavy, teda že by mohli taký návrh podať až o pol roka. V každom prípade by nesplnili ultimátum prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá viackrát zopakovala, že ak sa poslanci nedohodnú, 1. februára vymenuje úradnícku vládu.

Aktualizované 12:52 Fica nezaujíma, čo spraví prezidentka Čaputová, ak dnes neprejde ani jeden termín. „Ona urobí to, čo jej povedia na americkej ambasáde,“ povedal Fico. Ona je nesvojprávna, čo sa týka politických rozhodnutí. Čo si myslíte, že príde a zajtra vymenuje úradnícku vládu? Tak bude veľmi rýchla reakcia parlamentu a voľby budú 27. mája,“ uviedol.

Aktualizované 12:43 Smer nepodporí septembrový termín, potvrdil líder strany Robert Fico. „Ak neprejde termín 27. máj ani 24. jún a náhodou neprejde ani 30. september, môžeme rokovať zajtra, pozajtra. Veď žiadny problém,“ povedal Fico a jesenný dátum označil za „koalíciou vymyslený“.

Foto: Pravda, Ivan Majerský

Aktualizované 12:40 Niektorí poslanci stále nie sú podľa Denníka N rozhodnutí. Ohroziť septembrový termín by mohli aj ospravedlnenia poslancov. Poslanec SaS Marek Hattas je na pracovnej ceste v Kolumbii. Hlasovanie bude o 17.00, ešte predtým začnú poslanci novú januárovú schôdzu.

Aktualizované 12:30 Podľa politológov je najvhodnejším termínom predčasných volieb jún. Politológovia Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Michal Cirner z Prešovskej univerzity a Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre Pravdu odpovedali, ako vnímajú chaos krátko pred hlasovaním a kedy by sa podľa nich mali konať predčasné voľby. Viac si prečítate v článku.

Cirkus pred hlasovaním, na júni sa nedohodli

Nadšenie niektorých politických strán z dohody na skorších voľbách, než v pôvodne plánovanom septembri, sa začalo šíriť cez víkend. Netrvalo však dlho. Po krátkom pondelkovom stretnutí Sulíka a Kollára bolo jasné, že júnový termín podporu liberálov nezíska. Ich šéf argumentoval tým, že za jún by hlasovali, len ak by išlo o dohodu všetkých štyroch lídrov bývalej koalície. Na stretnutí však chýbali predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová aj líder OĽaNO Igor Matovič. Odvolaný premiér Eduard Heger aj Remišová hovorili v reakciách na rokovanie o cirkuse.

Foto: Ivan Majerský, Pravda

Liberáli vyzvali hnutie Sme rodina na iniciovanie rokovaní po tom, čo Kollár cez víkend uviedol, že práve sulíkovci trvali na septembrovom termíne. Líder Sme rodina zároveň dodal, že plánuje podať pozmeňujúci návrh, ktorým by sa zaviedlo pravidlo, aby sa predčasné voľby museli konať napríklad do pol roka po páde vlády.

Pre Hegera je irelevantné, kedy budú predčasné voľby

„Nebol dôvod o čomkoľvek diskutovať, lebo pokiaľ zmenu neurobíme všetci štyria, tak platí, čo sme dohodli minulú nedeľu,“ uviedol Sulík s tým, že na zmene ústavy a aj na termíne 30. septembra sa dohodli aj preto, lebo šlo o podmienku najmä OĽaNO, Za ľudí a aj desiatich odídencov z OĽaNO. „My sme netrvali na septembri, my sme sa na ňom dohodli,“ uviedol Sulík.

Na žiadnej zmene termínu sa tak nedohodli a po Sulíkovi to potvrdil aj predseda parlamentu. „S najväčšou pravdepodobnosťou bude termín predčasných volieb v septembri,“ uviedol Kollár s tým, že len na tento termín je dostatok hlasov. Ak by liberáli súhlasili s júnovým termínom, je veľká pravdepodobnosť, že by sme k urnám pristúpili ešte pred letom.