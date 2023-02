Rozísť sa, aby získali hlasy? Nonsens, tvrdí politológ. To môže napadnúť len Hegerovi a Matovičovi

V rámci predvolebnej, aj keď ešte stále neoficiálnej, kampane sa na politickej scéne už niekoľko týždňov špekuluje o tom, ako sa rozhodne Eduard Heger. Či pôjde do volieb sám, alebo na kandidátke inej strany, alebo sa nakoniec rozhodne zostať v OĽaNO. Aj keď je na 80 percent jeho odchod istý, zatiaľ všetci mlčia.

Heger má veľkú konkurenciu

Podľa politológa Lenča bude úspech v samostatnom projekte, ak by sa preň rozhodol, závisieť od viacerých faktorov. „Od toho, o aký subjekt pôjde. Od toho, s kým bude tento subjekt zakladať. Od toho, ako sa voči jeho „osamostatneniu“ od OĽaNO zachovajú politickí konkurenti, tí ktorí sa už dnes negatívne vyhraňujú voči jeho osobe, ako aj tí ktorí sa dnes tvária, že sú jeho priateľmi a nevadí im, že sa chce politicky osamostatniť,“ skonštatoval pre Pravdu.

Osobne je však politológ skeptický v tom, že by sa mu tento projekt mohol podariť, keďže v ideovo-programovom segmente, v ktorom sa chce Heger profilovať, je už dnes veľká konkurencia. „Osoba Eduarda Hegera je zaťažená negatívnou emóciu, ktorú v spoločnosti vytvorili ostatné dve vlády, ktorých súčasťou bol aj Eduard Heger,“ uviedol Lenč.

Musel by sa vyhraniť voči OĽaNO aj Matovičovi

No a jednoznačne sa nedá odpovedať ani na to, či by posilnil niektorú zo strán, ak by si vybral možnosť ísť touto cestou. „S veľkou pravdepodobnosťou, ak by sa stal súčasťou niektorej zo strán tzv. straníckeho planktónu, ktorého preferencie sa pohybujú na hranici nuly, tak je možné, že by jej mohol pomôcť stať sa viditeľnejšou a možno aj úspešnejšou, ak za úspech budeme považovať preferencie násobne vyššie, než majú v súčasnosti,“ myslí si Lenč.

Foto: TASR, Jakub Kotian Eduard Heger, Igor Matovič, Michal Šipoš Na snímke zľava poslanec NR SR Michal Šipoš, predseda vlády SR Eduard Heger a predseda hnutia OĽANO a poslanec Igor Matovič (všetci OĽaNO).

A ak by sa dostal na kandidátku niektorej zo strán, ktoré sú na hranici zvoliteľnosti, no sú dnes v opozícii, tak by jej mohol pomôcť stabilizovať sa nad päťpercentnou hranicou. „Avšak len za predpokladu, že by sa dokázal vyhraniť voči vláde, ktorej je členom, resp. OĽaNO a Igorovi Matovičovi,“ uviedol Lenč s tým, že toho podľa neho Heger nie je schopný. „Takže jeho pôsobenie v nejakej z existujúcich strán s relevantnou šancou dostať sa do NR SR je skôr utópiou,“ myslí si.

Rozdeliť sa, aby získali hlasy? Nonsens

Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš už niekoľkokrát uviedol, že o priateľskom rozdelení hovoria otvorene aj preto, lebo veria, že v prípade, ak by vznikol projekt odvolaného premiéra Hegera, posilní to ich percentuálny zisk vo voľbách, ako napríklad Hlas a Smer. „Je pravda, že Smer tým, že urobil tú stú stratégiu, keď videl, že preferenčne padá. Aj my sa musíme strategicky zamyslieť, či by nemalo zmysel, aby Heger pospájal demokratických voličov,“ povedal v polovici januára v rozhovore pre HN TV s tým, že to nebude to isté, keďže oni to robia otvorene a nie pokrytecky ako opozičné strany.

Foto: Ivan Majerský, Pravda štátny rozpočet, Igor Matovič, Eduard Heger, parlament Dočasne poverená vláda oslavuje schválenie štátneho rozpočtu

„Nemá zmysel, aby sme robili OĽaNO 1 a OĽaNO 2. Zmysel to má vtedy, ak OĽaNO ostane protikorupčnou a viac konzervatívnou stranou, ktorú ľudia poznajú desať rokov. A Potom sa bavíme o subjekte, ktorý by nebol len čisto postavený a ľuďoch z OĽaNO. Bavíme sa o tom, či by mohol Heger vyskladať a dať dokopy iné strany a vytvoriť niečo ako SDK 2. Keby dokázal zastrešiť strany ktoré sú pod piatimi percentami, mohol by nastať efekt snehovej gule, a ja si želám, aby sa mu to podarilo. aby sme spoločne mohli aj s týmito stranami poraziť zlodejov,“ dodal.

Podľa Lenča to však nie je rovnaká situácia, keďže rozchod Smeru a Hlasu nebol priateľský. „Ich vzťahy nie sú priateľské, ale konkurenčné. To, že sa premiér a jeho predseda rozhodnú „priateľsky“ sa rozísť a založiť si dve strany s úmyslom, že takto budú mať väčší percentuálny zisk, než ako jedna strana je nonsens,“ zhodnotil s tým, že toto sa zrejme nestalo nikde vo svete.

„To je niečo, čo môže napadnúť len Igorovi Matovičovi a Eduardovi Hegerovi. Už len z toho hľadiska, že dvaja politici, ktorí sú tvárami najnepopulárnejšej vlády súčasnosti sa rozhodnú vytvoriť dve strany, predstierať, že sú iní a súčasne tvrdiť, že po voľbách budú spolupracovať v „novej“ vláde. Stručne povedané, ak dnes rozdelíte stranu, ktorá ma má preferencie okolo ôsmich percent, nezískate z toho šestnásť percent,“ dodal.