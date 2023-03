ÚPN požiadal prokuratúru o spis k zásahu voči účastníkom Sviečkovej manifestácie

„Máme za to, že Ústav pamäti národa by mal komplexne zhodnotiť toto obdobie. Mal by mať k dispozícii všetky dokumenty aj údaje, ktoré sa týkajú sviečkovej manifestácie,“ uviedol Sivoš. Podľa jeho slov ľudia musia poznať okrem účastníkov manifestácie aj tých, ktorí sa podieľali na represívnych opatreniach.

„Ak sa chceme vyrovnať s našou nedemokratickou minulosťou, musíme poznať motívy formy, ale aj následky politickej perzekúcie,“ podotkol. Priblížil, že účastníci manifestácie pokojnou formou žiadali nielen náboženské slobody, ale aj dodržiavanie ľudských práv.

ÚPN priblížil, že GP mu doteraz neposkytla vyšetrovací spis v plnom rozsahu. Na štúdium mu poskytla len kópiu, v ktorej boli anonymizované osobné údaje vrátane mien osôb zodpovedných za zásah. „Po doručení predmetnej žiadosti sa ňou bude Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zaoberať,“ uviedla hovorkyňa GP Zuzana Drobová.

Sviečková manifestácia sa konala na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 1988. Podľa Sivoša bola vyvrcholením aktivít podzemnej cirkvi a jednou z najväčších verejných vystúpení občanov proti komunistickému režimu. Vtedajší režim sa snažil zabrániť účasti manifestujúcich. „Išlo o sledovanie ľudí, návštevu zamestnávateľa, aby ľuďom nedal na tento deň dovolenku, sledovanie autobusov, ktoré prichádzali do Bratislavy,“ doplnil Sivoš.